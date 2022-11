Nowy cennik Orlen Charge. Ceny ładowania samochodów elektrycznych w górę

Jest znacznie drożej.

Nowy cennik Orlen Charge od 22.11.2022 roku

AC - 1,22 zł / kWh

- 1,22 zł / kWh DC 50 kW - 1,70 zł / kWh

- 1,70 zł / kWh DC >50/100/150 kW - 2,04 zł / kWh

AC - 1,61 zł / kWh

- 1,61 zł / kWh DC 50 kW - 2,30 zł / kWh

- 2,30 zł / kWh DC 50 kW < x < 125 kW - 2,47 zł / kWh

- 2,47 zł / kWh DC >125 kW - 2,72 zł / kWh

Tarcza antyinflacyjna się kończy...

W Polsce drożeje niemal wszystko w związku z szalejącą inflacją, zatem drożeje również ładowanie pojazdów elektrycznych. Ceny ładowania samochodów elektrycznych na stacjach Orlen Charge idą w górę od dziś, 22 listopada. Nowy cennik Orlen Charge może sprawić, że niektórzy będą przecierać oczy ze zdumienia. Koszt przemieszczania się elektrykami rośnie, a oszczędności płynące z tytułu elektromobilności topnieją.Po raz kolejny to napiszę: tanio już było. Kierowcy samochodów elektrycznych w nadchodzących miesiącach znajdą się w trudnej sytuacji, bowiem koszt ładowania ich pojazdów mocno wzrośnie. Limit 2000 kWh zużycia prądu przez gospodarstwo domowe z gwarancją ceny w 2023 roku komplikuje sprawy, podobnie jak wzrost cen ładowania na Orlen Charge.Do tej pory kierowcy płacili za ładowanie na Orlen Charge:Do tego dochodzi stawka za postój naliczana po 45 minutach od rozpoczęcia ładowania dla złączy typu DC lub po 60 minutach dla złączy typu AC (na stacjach ze złączami AC i DC) oraz po 720 minutach (tam, gdzie są tylko złącza AC). Wynosi ona 0,34 zł za minutę.Od 22 listopada maksymalny bezpłatny czas postoju przy ładowarce AC to 12 godzin (720) minut, ale nie ma już bezpłatnych godzin nocnych pomiędzy 21:00 i 7:00.Tanio nie jest.Można śmiało przyjąć, że samochody elektryczne zużywają średnio mniej więcej 18 kWh na każde przejechane 100 kilometrów. Jeśli ktoś chciałby ładować swój pojazd na Orlen Charge, zapłaci po podwyżce więcej nawet o ponad 10 złotych. Oczywiście faktyczne różnice w realnych opłatach zależą od czasu trwania ładowania, mocy ładowania i zużycia energii przez dane auto....w związku z czym podrożeje ładowanie także na innych stacjach. Przypominam, że obecnie opłaty za energię elektryczną są niższe z racji stawki VAT obniżonej na 8%. Od 1 stycznia 2023 roku stawka ma wrócić do wcześniejszego poziomu 23%.I tak, na paliwa również.Źródło: Orlen