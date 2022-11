Zagłówek samochodu zmieni się w głośnik. To nowy pomysł LG

Jak to ma działać?



LG Display, czyli jeden z oddziałów firmy LG Electronics zaprezentował nowoczesną technologię dźwiękową, która według koreańskiego producenta jest w stanie zamienić każdą powierzchnię w samochodzie w “niewidzialny” głośnik.



Jak to wszystko miałoby działać?



LG chce początku końca tradycyjnych głośników



Nowa technologia LG została oznaczona jako Thin Actuactor Sound Solution i totalnie rezygnuje ona ze wszystkich komponentów stosowanych w tradycyjnych głośnikach. Mowa tutaj o przetwornikach, magnesach, stożkach czy cewkach. Koreańczycy, korzystając ze specjalnych, cienkich paneli podobnych w kształcie do paszportu potrafią wydobyć z nich dźwięk i zainstalować praktycznie wszędzie - a przynajmniej we wnętrzu samochodowym.