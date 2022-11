Pożar Tesla Model S. Ugaszenie pochłonęło 45 tysięcy litrów wody

Pożar był trudny do opanowania.



Powraca temat gaszenia samochodów elektrycznych i kolosalnych trudności z tym związanych. Problem ten poruszaliśmy wielokrotnie na łamach naszego serwisu, przytaczając przykłady groźnych pożarów elektryków z całego świata, których opanowanie stanowi wielkie wyzwanie nawet dla świetnie wyposażonych zastępów strażackich. Tym razem o trudnym do ugaszenia samochodzie Morris Twp Fire Company, opisując przy tym swoje zmagania z żywiołem.



Tesla Model S gaszona przez dwie godziny

Strażacy z Morris Twp Fire Company zostali zadysponowani do gaszenia pożaru samochodu na drodze międzystanowej nr 80 w centralnej Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych 15 listopada ok. godziny 10:55. Szybko okazało się, że ugaszenie ognia będzie niemałym wyzwaniem. Strażacy musieli zużyć ok. 45424 litry wody, aby opanować płomienie, choć tak naprawdę trudno uznać, że je opanowali - z samochodu zostały zgliszcza. Dla porównania, na poradzenie sobie z pożarem samochodu spalinowego przeznacza się średnio 1892 litry wody.



