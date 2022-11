Unia Europejska chce wysłać centra danych w kosmos. W imię ekologii

Szalony plan?

Komisja Europejska chce przeprowadzić studium wykonalności dotyczące wyniesienia centrów danych na orbitę Ziemi. Wszystko to w ramach swojego programu badawczego o nazwie Horyzont Europa. Właśnie ogłoszono firmy biorące udział w tym ambitnym projekcie.(TAS), spółka joint venture europejskich firm lotniczych i obronnych Thales i Leonardo, ogłosiło, że zostało wybrane przez Komisję Europejską do poprowadzenia studium wykonalności(ang. Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty).Wysłanie centrów danych w kosmos ma pomóc zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, twierdzi TAS. Stale rozwijający się rynek usług IT sprawia, że centra danych w Europie i na świecie rozwijają się w błyskawicznym tempie, co z kolei ma wpływ na zużycie energii i może szkodzić środowisku.Jak podaje TAS, energia do zasilania takich orbitalnych centrów danych mogłaby pochodzić z elektrowni słonecznych zdolnych do generowania kilkuset megawatów. Do połączenie z Ziemią wykorzystywano by łącza internetowe o dużej przepustowości oparte na komunikacji optycznej,Pierwszym celem badania będzie ocena, czy emisje CO2 z budowy i uruchamiania infrastruktury kosmicznej byłyby znacznie niższe, niż emisje generowane przez budowę większej liczby zwykłych, naziemnych centrów danych.Drugim celem będzie sprawdzenie tego, czy możliwe jest opracowanie wymaganego rozwiązania startowego. Czy rzeczywiście możliwe jest umieszczenie centrum danych w rakiecie i wyniesienie go na orbitę w stanie roboczym – oraz zapewnienie operacyjności centr danych w przestrzeni kosmicznej.Projekt może pomóc w osiągnięciu celu Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Poza tym byłby "bezprecedensowym osiągnięciem w europejskim ekosystemie kosmicznym i cyfrowym". Przypominam, że zakaz sprzedaży aut spalinowych w UE od 2035 roku jest jedną ze składowych agendy Zielonego Ładu.Źródło: The Register