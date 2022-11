NASA wybiera SpaceX. To ta firma pozwoli ludziom na powrót na Księżyc

W 2025 i 2027 roku.



Stało się. NASA oficjalnie rozszerzyła rolę SpaceX w programie Artemis i zdecydowała się na wykorzystanie statku Starship do przeprowadzenia lądowania z załogą na powierzchni Księżyca. Wszystko to w ramach misji Artemis 3, która została podzielona na dwa etapy.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszy z nich zacznie się w 2025 roku. Drugi z kolei będzie miał miejsce w 2027 roku.





Ludzie wracają na Księżyc



Na początku tego roku NASA oficjalnie ogłosiła, iż rozpoczyna przyjmowanie nowych propozycji lądowników księżycowych do wykorzystania poza misją Artemis 3 - aby dać wszystkim prywatnym przedsiębiorstwom równe szanse. Jedynym wymaganiem był fakt, iż nowy lądownik będzie musiał być w pełni zdolny do wykorzystania stacji kosmicznej Gateway, która będzie latała na orbicie księżycowej.



SpaceX będzie więc od teraz nie tylko odpowiedzialne za transport ludzi na Księżyc, ale również pełnoprawne podtrzymanie misji poza Artemis 3 - włącznie z dokowaniem do Gateway. NASA chce więc ewidentnie skorzystać z firmy Elona Muska w celu transportowana do bazy księżycowej ładunków typu cargo.