NVIDIA i Microsoft stworzą superkomputer AI

Odpowiedź na wzrost zapotrzebowania.

fot. Unsplash.com

Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego superkomputera? Microsoft twierdzi, iż jest to związane ze stale rosnącymi potrzebami na superkomputery zdolne do skalowania swoich możliwości w zakresie AI. Amerykanie mówią również o tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji, która jest w stanie samodzielnie tworzyć algorytmy pozwalające na generowanie tekstu, obrazów, wideo oraz materiałów audio.Oprócz udostępniania swoich technologii przedsiębiorstwom, startupom i korporacjom, Microsoft I NVIDIA chcą dotrzeć również do naukowców i inżynierów zainteresowanych rozwojem nowych pomysłów oraz przeprowadzaniem badań wymagających ogromnej mocy obliczeniowej.Obecnie ciężko przewidzieć, jak dokładnie będzie rysowała się przyszłość nowego superkomputera AI od Microsoftu i NVIDII. Patrząc jednak na to, jak duzi gracze łączą swoje siły, aby stworzyć tego typu projekt, można spodziewać się, że efekty tej współpracy będą naprawdę ciekawe. Zanim jednak je zobaczymy minie jeszcze trochę czasu.Źródło: NVIDIA / fot. NVIDIA