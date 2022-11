Dostawca platformy dla Izery wybrany. Zaskakujący, wręcz szokujący wybór

Tego nikt się nie spodziewał.

Izera z platformą od Geely Holding

"Z dumą podpisujemy umowę licencyjną z EMP na udostępnienie przodującej w branży architektury SEA. Jesteśmy przekonani, że ta zaawansowana platforma technologiczna pomoże EMP we wprowadzaniu na rynek najwyższej jakości produktów, gwarantując ich jakość technologiczną w zakresie komponentów mechanicznych, software’u oraz skalowalności rozwiązań. Polska odgrywa ważną rolę w europejskim przemyśle motoryzacyjnym i jestem przekonany, że ta umowa umożliwi szybsze przejście na napędy elektryczne, tworząc szersze możliwości gospodarcze w obszarze elektromobilności"

Jaka będzie Izera?

ElectroMobility Poland zapewnia prawdziwy rollercoaster emocji osobom wierzącym w to, że polski samochód elektryczny powstanie. W lipcu tego roku informowano, że niemiecka firma EDAG Egineering nie jest już integratorem technicznym projektu samochodu elektrycznego Izera, co dla wielu komentatorów oznaczało niemałe kłopoty. Przedstawiciele EMP uspokajali wtedy, że rozbrat był zgodny z planem. Dziś ElectroMobility Poland ogłosiło dostawcę platformy swojego samochodu i trzeba przyznać, że wieści są iście sensacyjne. Ma ją dostarczyć nie kto inny jak... Geely Holding, chiński właściciel Volvo. Czy Izera powstanie? Myślę, że każdy z Was ma już ugruntowane zdanie na ten temat, a ja swoje wyrażałem już wielokrotnie. Bez względu na to, jak idą prace nad polskim narodowym samochodem elektrycznym i na ile realna jest jego produkcja, ElectroMobility Poland chce przekonać Polaków, że wszystko idzie zgodnie z planem. Wprawdzie fabryka Izery w Jaworzenie nadal istnieje wyłącznie na wizualizacjach, ale dziś ogłoszono jednego z kluczowych dostawców. Platformę dla samochodu stworzy Geely Holding. To niemałe zaskoczenie.W trakcie dzisiejszej konferencji prasowej ogłoszono, że Izera wykorzysta chińską platformę SEA. Geely Holding opracowało ją z myślą o niewielkim elektrycznym samochodzie, a także kierowanych na rynki azjatyckiej pojazdachoraz. Jej ogromną zaletą jest uniwersalność. Izera chce sprzedawać łącznie trzy pojazdy z segmentu C - hatchbacka, SUV-a i zapowiedziane właśnie kombi. SEA nadaje się jako baza każdego z nich.– powiedział Daniel Donghui Li, CEO Geely Holding.Izera dostęp do platformy ma uzyskać jako pierwsza marka nie będąca własnością Geely Holding, co wydaje się niemałym wyróżnieniem. Umowa licencyjna ma rzekomo wspierać przejście całego świata na elektromobilność. Może też po prostu chodzić o pieniądze. ;)Przy założeniu, że kiedyś powstanie…Platforma SEA daje EMP szerokie pole do manewru w kwestii projektowania samochodów. Samochody z tylnym napędem mogą mieć dwa bagażniki - uwzględniając ten z przodu. Z dotychczasowych zapowiedzi EMP wynika, że polskie samochody będą miał 4,5-4,75 m długości, 1,82-1,85 m szerokości oraz 1,5-1,6 m szerokości. Jeśli wierzyć zapewnieniom Polaków, moc maksymalna sięgnie, a samochody legitymowały się będąIzera ma otrzymać akumulatory o pojemnościi oferować zasięg. Szybkie ładowanie? Tak, DC z mocąMoże gdy fabryka Izery w końcu zostanie zbudowana, opinia publiczna przestanie patrzeć na ten projekt jak na "misia", powstającego głównie po to, aby ktoś mógł zarabiać na roztaczaniu nad Polakami nierealnych fantasmagorii związanych z odbudowaniem polskiej motoryzacji.Źródło: Izera