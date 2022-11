Huawei Startup Challenge pomoże polskim technologicznym startupom związanym ze zdrowiem

Właśnie dziś startuje nabór do już trzeciej edycji akcji Huawei Startup Challenge współorganizowanej przez Huawei i Startup Academy. Program powstał, aby pomagać mniejszym polskim firmom (choć w zasadzie zgłoszenia są otwarte nawet dla nieco większych przedsiębiorstw, a nawet prywatnych osób), które chcą wprowadzić technologiczne rozwiązania pomocne w ważnych aspektach życia. Pierwsza edycja stała pod znakiem walki z różnego typu wykluczeniami, druga opierała się o ekologiczne nieemisyjne rozwiązania, a właśnie rozpoczęta trzecia, skupia się na szeroko rozumianej ochronie i poprawie zdrowia fizycznego, psychicznego, a nawet kondycji czy żywienia. Pomysłodawcy akcji zaznaczają, że tegoroczne hasło TechForBetterHealth, może być rozumiane naprawdę szeroko, a nie tylko w standardowym rozumieniu medtechu.



Szansa dla rewolucyjnych medtechowych polskich projektów, które potrzebują dofinansowania i promocji

Zgłoszenia można nadsyłać już teraz poprzez stronę www.huaweistartupchallenge.com, a ostateczny termin na ich składanie mija 31 grudnia 2022 roku (zapewne znów skorzysta z nich kilkaset zespołów). Kapituła złożona z przedstawicieli świata nauki, biznesu i różnych ekspertów sfery publicznej, wybierze trzy najlepsze startupy, które otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 200 tysięcy złotych. Za pierwsze miejsce przewidziana jest kwota 100 tysięcy złotych, drugie wiąże się z przekazaniem 60 tysięcy złotych, a trzecie 40 tysięcy złotych. Dodatkowo uczestnictwo i wygrana w Huawei Startup Challange 3 (czy w przeszłych i kolejnych edycjach akcji) daje także profity pod kątem promocji firmy i projektu, co także pomaga w pozyskaniu dodatkowych środków i kontaktów biznesowych.

Ryszard Hordyński z Huawei Polska ogłasza trzecią edycję akcji Huawei Startup Challenge / Foto: Instalki.pl (Jan Domański)

Jak stwierdził Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska - "Jesteśmy dumni ogłaszając już trzecią edycję programu wsparcia młodych polskich innowatorów. Dwie poprzednie pokazały, jakim ułatwieniem mogą okazać się rozwiązania technologiczne i jak bardzo są one potrzebne w usprawnieniu naszego codziennego życia. Innowacje w obszarze zdrowotnym to dziedzina, której rozwój potrzebuje jeszcze wiele wsparcia. To bowiem nie tylko technologie lekowe, ale także kompleksowa digitalizacja systemu opieki zdrowotnej, rozwój branży biotechnologicznej oraz korzyści dla placówek medycznych płynące z wdrażania nowych systemów np. AR/VR, robotyki czy rozwiązań, wspierających ogólny dobrostan fizyczny i psychiczny pacjentów."