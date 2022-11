Dlaczego budynki w Hongkongu mają dziury? Odpowiedź Cię zaskoczy

Chodzi m.in. o... smoki.

Czy smoki istnieją naprawdę?

Feng shui w architekturze w Chinach

Rzeczywistość może być nieco bardziej przyziemna

"Słyszeliśmy, że miejscowi wierzą, że na okolicznych wzgórzach żyje rodzina smoków, a matka smoczyca każdego ranka zabiera swoje dzieci nad morze, aby kąpały się w jego chłodnych, błękitnych wodach"

"Aby nie blokować rodziny smoków i nie przynosić pecha na to miejsce, powstał przesąd, że "dziura" została zaprojektowana tak, aby mogły przez nią przelecieć"

Jeżli widziałeś kiedykolwiek zdjęcia wieżowców w, być może Twojej uwadze nie uszły interesujące puste przestrzenie, które znajdują się mniej więcej w połowie ich wysokości. Te dziwne dziury w budynkach zbudowanych w specjalnym regionie administracyjnymnie są podobno wcale tylko zabiegiem estetycznym proponowanym przez architektów. Ich obecność ma wynikać z, a rzeczone wielkie otwory toTakie rodem z... nie. Musicie jednak wiedzieć, iż, największa jaszczurka na świecie, zamieszkująca tereny Indonezji, nazywana jest także smokiem z Komodo. Czy smoki istniały w przeszłości? Nie ma na to żadnych dowodów, ale fakt stanowi to, że ich wizerunki i wzmianki na ich temat przewijają się przez cały świat od 4000 roku przed naszą erą. Smok chiński jest do dziś szczególnie ważny w mitologiii to jest kluczowe dla dalszych rozważań.Feng Shui to chiński system ustawiania budynków i obiektów w sposób zgodny z. Do dziś przesądni mieszkańcy Hongkongu zatrudniają mistrzów tej sztuki, często dużym kosztem, do współpracy z architektami, aby ich domy mieszkalne miały jak najlepszy przepływ "qi", czyli energii. Znane z feng shui symbolizm wiatru i wody, geomancja i ochrona budynków przed złymi duchami mają doniosłe znaczenie w chińskiej architekturze. Podstawowe zasady feng shui - zasada yin i yang, siatka bagua (oktagon dzielony na 8 równych części) oraz zasada pięciu żywiołów odciskają swoje piętno także na wysokościowcach.Drapacz chmur zbudowany bez konsultacji z ekspertem od feng shui to podobno bardzo rzadki widok. Dlaczego zatem drapacze chmur w Hongkongu mają charakterystyczne dziury? Mieszkańcy Honkkongu twierdzą, że tobramy. Mają pozwalać smokom latać z gór do wody. W Chinach uważa się, że stworzenia te przynoszą szczęście, a blokowanie ścieżki lotu smoka może zwiastować złe rzeczy.Smoki oczywiście nie żyją na wzgórzach Hongkongu... Jak już ustaliśmy, nie istnieją.Słabe feng shui budynkujest zdaniem Chińczyków winne bankructwom pobliskich firm. Korporacje są gotowe wydwawać ogromne pieniądze na konsultacje feng shui, aby unikać takich oskarżeń.Niektórzy deweloperzy twierdza, że smocze bramy to kolejny mit. Za przykład i jego genezę ma służyć inwestycja o nazwieRepulse Bay to kompleks mieszkalny w Hongkongu o powierzchni, zwrócony w stronę oceanu, z dziurą o szerokości 16 metrów i wysokości 24 metrów. Zastapił on Repulse Bay Hotel, który został zbudowany w 1920 roku. Podobnie jak wiele innych niskich kolonialnych budynków w Hongkongu, został zburzony w 1982 roku, aby zrobić miejsce dla bardziej efektywnego przestrzennie wieżowca.Otwór w Repulse Bay nie był inspirowany feng shui, a teoria "duchowego smoka" pojawiła się wśród lokalnej ludności. Pomogła ona Hongkończykom pogodzić się z istnieniem nowego budynku, który szokował wyglądem. Historia o smokach stała się miejską legendą.– mówi.- tłumaczył CNN w 2018 roku Martyn Sawyer, dyrektor grupy ds. nieruchomości Hongkong i Shanghai Hotels.Jednym słowem: niektórzy twierdzą, że specyficzne otwory to tylko zabieg stylistyczny, mogący poprawić w niektórych miejscach cyrkulację powietrza. Hongkong znany jest ze specyficznej zabudowy, gdzie wielkie budynki tworzą razem swoiste ściany.Źródło: CNN