Volvo nie pojedzie, jeśli kierowca będzie pijany. Rewolucja nadeszła

Rewolucja na drogach.

Samochody Volvo zbadają trzeźwość kierowców

Unia Europejska niemal każdego roku wydaje nowe wytyczne dla producentów samochodów osobowych, dotyczące podstawowego wyposażenia aut. Od lipca 2022 roku koncerny motoryzacyjne muszą na przykład instalować w produkowanych przez siebie pojazdach czarne skrzynki oraz inteligentnego asystenta prędkości. Nie wszyscy kierowcy są zachwyceni rosnąca liczbą czasami zbytecznych systemów, które mocno windują ceny aut w salonach. Czasem niektórzy producenci samochodów wychodzą przed szereg i zapowiadają wprowadzenie w swoich produktach innowacyjnych rozwiązań, które politycy europejskiej wspólnoty chcieliby widzieć we wszystkich autach za kilka lat. Jedną z takich firm jest Volvo.W lipcu 2021 roku opisywałem przypadek pijanego kierowcy z Polski, który wjechał swoim samochodem do rowu . Zamontowany w nim system eCall wykrył kolizję i automatycznie powiadomił służby ratunkowe oraz policję o wystąpieniu kolizji. 45-latek został ukarany. Takiej sytuacji w przyszłości będzie można uniknąć dzięki systemom monitorującym trzeźwość kierowców, które mają być montowane w samochodach osobowych. Pionierem tego typu technologii na rynku konsumenckim chce być Volvo.W swoim najnowszym komunikacie prasowym Volvo pisze o swoim, jednej z flagowych funkcji flagowego elektrycznego SUV-a, którego to zaprezentowano dosłownie kilka dni temu. To pierwsze auto z nowej serii, zwiastujący przejście marki na produkcję wyłącznie samochodów w pełni elektrycznych od 2030 roku.