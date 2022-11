Fragmenty promu Challenger odnalezione na dnie oceanu

Odkrycia dokonano przypadkiem.

Niemal 37 lat temu miało miejsce szokujące wydarzenie, które na zawsze odmieniło. Mowa o katastrofie promu, który eksplodował 73 sekundy po starcie, zabijając siedmiu astronautów znajdujących się na pokładzie.Każdy, kto był świadkiem katastrofy, mógł jedynie patrzeć na to, jak szczątki Challegera spadały do oceanu. NASA wkrótce po wydarzeniu udała się na ich poszukiwania, odzyskując wiele pozostałości statku – wiele, ale nie wszystkie. Teraz niespodziewanie odnaleziono kolejne fragmenty promu.Najnowsze pozostałości promu Challenger odnalazła ekipa filmowa pracująca nad programem dla kanału. Jej celem było odszukanie szczątków statków zagubionych w, a przypadkiem natknęła się ona na 6-metrowy fragment kosmicznego promu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Trójkąt Bermudzki leży na południe od tak zwanego, czyli regionu na, gdzie znajduje sięoraz. Challenger wystartował 28 stycznia 1986 roku o godzinie 16:38 UTC z właśnie z Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy’ego.Tak duży fragment promu Challenger odnaleziono po raz pierwszy od 25 lat. Biolog morski i oceaniczny eksplorator,, który kierował zespołem nurków biorących udział w programie, powiedział, że załoga bardzo szybko zdała sobie sprawę z tego, iż ma do czynienia z czymś wyjątkowym., powiedział Barnette.Faktycznie, NASA została od razu powiadomiona o znalezisku. Udostępniono jej także materiał nagrany przez nurków. Eksperci przyznali, że faktycznie odnaleziono fragment promu Challenger, o czym administrator NASA,, poinformował w publicznym oświadczeniu.Co tak dokładnie przedstawia wideo powstałe podczas nagrań do programu dla History Channel? Na filmie widać nurków unoszących się nad segmentem wahadłowca. Segment ten składa się z czerwonych płytek o długości 8 cali. Niektóre z nich są pokryte z wierzchu białymi, podziurawionymi elementami. NASA nie poinformowała, o jakim fragmencie promu mowa. To powiedziawszy, niektóre płytki izolacyjne Challengera miały po 8 cali długości.Co stanie się z odnalezionymi szczątkami promu Challenger? NASA się nad tym zastanawia. Kto wie, być może wydobędzie je z oceanu. Warto wspomnieć, że zgodnie z prawem wszystkie pozostałości po promach kosmicznych są własnością rządu USA.Wideo przedstawiające fragment kosmicznego wahadłowca będzie częścią programu The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters, którego emisja wystartuje na History Channel w USA 22 listopada. Nie wiadomo, czy i kiedy program ten otrzyma wersję polską.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA