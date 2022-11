Nowe wytyczne Euro 7. Samochody spalinowe ocalone?

Pod górkę będą miały Diesle.

Euro 7 - od kiedy?

Euro 7 - założenia, zmiany

W ostatnich miesiącach bardzo często mówi się o nowych technologiach w kontekście zakazu sprzedaży aut z silnikami spalinowymi w Unii Europejskiej. Unia Europejska chce wprowadzić zakaz sprzedaży takich samochodów w 2035 roku , ale wielu polityków oraz przedstawicieli koncernów motoryzacyjnych zgłasza zdania odrębne . Po drodze do uchwalenia tych niezwykle restrykcyjnych przepisów producenci aut będą musieli uporać się z wymogami normy Euro 7, która miała oznaczać początek końca samochodów spalinowych. Jak się jednak okazuje, wymagania Euro 7 właśnie złagodzono.Norma emisyjna Euro 7 dla samochodów osobowych i dostawczych ma obowiązywać od 2025 roku, a dla ciężarowych od 2027 roku. Jak się właśnie okazało, będzie ona znacznie mniej surowa, niż prognozowano do tej pory.Co najważniejsze: Euro 7 mocno bazuje na poprzedniej normie, a przynajmniej wedle obecnej propozycji Komisji Europejskiej. Obecna norma zakłada emisjęna poziomie 60 mg/km dla silników benzynowych i. Norma Euro 7 wiązała się będzie z limitemniezależnie od rodzaju silnika. Może to mocno skomplikować produkcję silników wysokoprężnych.Każdy samochód ma zostać wyposażony w, składający się z odpowiednik czujników. Ma działać tak, aby nie dało się go w żaden sposób modyfikować. Czuję, że wielu mechaników postawi sobie za punkt honoru jego złamanie.Bardzo ważną zmianą z punktu widzenia właścicieli aut jest ta w zakresie redukcji emisji pochodzących spoza układu wydechowego. Unia Europejska chce, aby ograniczyć pylenie klocków hamulcowych (!), emisję gazów powstających w trakcie hamowania, a nawet ścieralność opon. Co na to producenci tychże podzespołów? Nie wiem, ale coś czuję, że zamieszanie w tej kwestii będzie tak duże, a konieczność zmian tak daleko idąca, że przepisy dotyczące takiej emisji ostatecznie nie wejdą w życie.Według proponowanych przepisów auta produkowane po 2025 roku będą musiały spełniać normy Euro 7 przezod wyprodukowania. W przypadku normy Euro 6 jest to obecnie 5 lat lub 100 000 kilometrów.