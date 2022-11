Problem z autami Tesla. Tysiące samochodów z wadliwym oprogramowaniem

Która to już akcja serwisowa w tym roku?

40168 samochodów Tesla powinno zostać naprawionych

Problemy z jakością samochodów Tesla to prawdziwa. Cyklicznie uruchamiane akcje serwisowe tej marki spędzają sen z powiek posiadaczom elektrycznych aut, żyjących w niepewności co do tego, czy akurat w ich pojeździe nie znajduje się jakaś krytyczna usterka. W samym tylko roku Tesla ogłosiła aż 17 akcji serwisowych, obejmujących 3,4 miliona samochodów! Tym razem wezwanie do usunięcia błędów wynika z inicjatywy producenta i dotyczy właścicieli pojazdów Tesla Model S i Model X. Dotyczy ono ponad 40000 aut.Tesla wezwała posiadaczypojazdówwyprodukowanych w latach 2017-2021 do podjęcia akcji w sprawie naprawy oprogramowania. Potencjalne usterki są związane z wspomaganiem kierownicy, o czym informuje amerykański urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (National Highway Traffic Safety Administration). Chodzi o aktualizację softu, która została przesłana do samochodów drogą bezprzewodową (OTA), aleOkazuje się, że październikowa aktualizacja firmware dla samochodów Tesla doprowadziła do potencjalnie niebezpiecznych problemów ze wspomaganiem kierownicy. To może zostać deaktywowane w momencie, gdy samochód znajdzie się na wyboistej drodze lub po prostu najedzie na poprzeczną nierówność bądź wjedzie w dziurę.