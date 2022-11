Google i Renault pracują nad przyszłością motoryzacji

Firmy rozwijają specjalną platformę.



Google i grupa Renault rozszerzyły swoje czteroletnie partnerstwo o opracowanie zaawansowanej platformy oprogramowania przeznaczonej dla przyszłych samochodów. Całość zostanie zbudowana na bazie systemu operacyjnego Android i będzie przekazywać dane do serwerów chmurowych Google w celu ich przetwarzania.



Czego jeszcze możemy się spodziewać?



Google i Renault wsadzą swój własny OS do samochodów?



W 2018 roku Renault zawarło umowę z Google w ramach szerszego partnerstwa. Oba przedsiębiorstwa przekazały, iż będą chciały stworzyć własny system operacyjny do samochodów zawierający w sobie Asystenta, Mapy oraz Sklep Play. Renault oficjalnie poinformowało, iż w 2022 roku wybrało Google jako swojego preferowanego dostawcę usług chmurowych.