Politycy kwestionują zakaz sprzedaży aut spalinowych w UE od 2035 roku

Rośnie liczba głosów rozsądku.

Wbrew temu, co napisały liczne serwisy informacyjne, zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej w 2035 roku nie jest jeszcze przesądzony. Tak, robili się wiele w tym kierunku. Niedawno Rada Europejska i Parlament Europejski nakreśliły projekt zakazu wprowadzania na rynek nowych samochodów osobowych i dostawczych z silnikami spalinowymi, ale są politycy, którzy zgłaszają swoje zdania odrębne. Jednym z nich jest, komisarz ds. rynku wewnętrznego.Thierry Breton udzielił niedawno interesującego wywiadu brukselskiemu portalowi Politico. Unijny komisarz to głos rozsądku w gorącej dyskusji na temat stopniowego eliminowania aut spalinowych z dróg Unii Europejskiej. Breton powiedział, że wypracowane porozumienie polityczne ma pewną "klauzulę awaryjną". Ta zostanie uruchomiona w 2026 roku, celem oceny sytuacji w UE i ewentualnego przesunięcia daty zakazu. Klamka wciąż zatem nie zapadłą.Polityk przypomniał, że w grę wchodzi przede wszystkim zdrowy rozsądek. Procesowi przejścia motoryzacji ze spalinowej na elektryczną ma towarzyszyć znacząca redukcja miejsc pracy na rynku wspólnotowym. Bardzo ostrożnie szacuje się, że elektryfikacja pojazdów wiązała się będzie z utratą miejsc pracy nawet przez 600 tysięcy osób. Zauważył też, że ekosystem odpowiedzialny za produkcję elektryczną może nie być gotowy na taką tranzycję - to argument często przytaczany przez przeciwników szybkiej elektryfikacji samochodów.

Surowce to podstawa

Euro 7, a potem...

A pamiętacie jak kiedyś samochody tworzono po to, aby kierowca czerpał radość z jazdy nimi? Zdj. Mazda Rx-8. | Źródło: mat. własnyThierry Breton przypomniał również, że zwiększona produkcja samochodów elektrycznych wymaga zwiększonej podaży surowców strategicznych. Unia Europejska musi oszacować to, czy jest w stanie "wyczarować" nawetdo 2030 roku, cztery razy więcej kobaltu i grafitu i nawet trzy razy więcej niklu. Surowca te są drogie, trudno dostępne i wydobywane w dużej mierze w biednych krajach Afryki.Energia elektryczna także stanowi surowiec, o czym wielu elektroentuzjastów zdaje się zapominać. Breton podał przykład badań sugerujących konieczność wytwarzania nawet 150 GW energii elektrycznej rocznie więcej. To nawetniż obecnie produkuje Europa. Europa pragnąca uniezależnić się energetycznie od Rosji, która bezprawnie napadła niepodległą Ukrainę 22 lutego 2022 roku. Sankcje muszą zostać utrzymane, a UE musi być niezależna - to priorytety. Priotytem nie jest zaś elektryfikacja aut za wszelką cenę.Fiat 500e - elektryczny przebój sprzedaży w Europie. Idealny do miasta. | Źródło: FiatPoza tym, Breton uważa, że aby przejście na elektryczne pojazdy miało sens, źródła prądu powinny być bezemisyjne. Nonsensem byłoby pozyskiwanie ich z gazu lub węgla. To również wpisuje się w komentarze sceptyków na temat planowanych działań Unii Europejskiej.Na tę chwilę producenci samochodów niespecjalnie wyobrażają sobie nawet wprowadzenie w życie normy, a co dopiero elektryfikacji całej swojej oferty pojazdów. Samochody mogą stać się dobrem luksusowym, dostępnym jedynie dla nielicznych. UE może chcieć wymóc na obywatelach państw wspólnoty porzucenie transportu indywidualnego na rzecz publicznego. Z pewnością nie spodoba się to koncernom motoryzacyjnym, które przecież na sprzedaży aut zarabiają gigantyczne pieniądze. Przenoszą oni rosnące koszty produkcji oraz kary z tytułu przekroczonych norm emisji na konsumentów.Problem polega na tym, że rynek w końcu powie "dość", a sprzedaż samochodów nowych wpadnie w zapaść.Jedno jest pewne: następna dekada będzie bardzo ciekawa w kontekście rynku motoryzacyjnego. A jak mówi stare chińskie przekleństwo:...Źródło: Politico , zdj. tyt. Alfa Romeo Giulia QV