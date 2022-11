SpaceX coraz szybciej buduje silniki rakietowe. NASA jest pod wrażeniem

Wszystko idzie zgodnie z planem.



Jeden z urzędników pracujących w NASA przekazał w tym tygodniu, iż SpaceX bardzo skutecznie pracuje nad rozwojem pojazdu, który w przyszłości pozwoli ludziom wylądować na powierzchni Księżyca. Konstrukcja ma rozwiązywać największe problemy z jakimi boryka się obecnie NASA. Warto wspomnieć, że to właśnie Amerykańska Agencja Kosmiczna wybrała w kwietniu 2021 roku SpaceX jako głównego dostawcę dla projektu Human Space Landing System.



Jeden Raptor dziennie



Dwie z największych obaw NASA dotyczyły do tej pory nowego silnika rakietowego Raptor oraz transferu i przechowywania ciekłego tlenu i metanu. Podczas poniedziałkowego spotkania Rady Doradczej NASA, Kirasisch przekazał, że SpaceX poczyniło ogromne postępy w obu wymienionych rzeczach.





Silnik rakietowy Raptor będzie kluczowy dla sukcesu. Około 33 wspomniane silniki będa zasilały booster Super Heavy, który wyniesie Starshipa na orbitę. Aby misja poszła zgodnie z planem, silniki projektowane przez SpaceX będą musiały odpalić się ponownie na powierzchni Księżyca - wszystko to po to, aby astronauci mogli z powodzeniem powrócić na Ziemię. Jeśli silniki zawiodą, to astronauci po prostu… zginą.