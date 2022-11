Nowoczesne piętrowe pociągi PKP ze starymi wagonami restauracyjnymi. To nie żart

Takie rzeczy tylko w Polsce?

"Należy podkreślić, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP Intercity S.A. na obecnym etapie projektu nie ma możliwości dokonania zmian w warunkach zamówienia trwającego postępowania zakupowego składów push-pull, ponieważ wprowadzenie tak istotnej zmiany podwyższyłoby znacząco wartość przetargu, a także byłoby przesłanką do jego unieważnienia"

PKP ma kuriozalne rozwiązanie

Źródło: PKP IntercityŁadnie prawda? No to czytajcie dalej.Uwagę wielu osób zwrócił fakt, że w futurystycznie prezentujących się składach nie ma wagonu restauracyjnego. Jego miejsce zajmie w wagonach typu "Combo" strefa z automatami vendingowymi. To właśnie w tych wagonach znajdą się też miejsca dla osób z niepełnosprawnością, matek z dziećmi i przedział konduktorski. Czy PKP uznało, że automat z batonami zastąpi podróżnym ciepłe posiłki? Najpewniej tak.PKP Intercity podaje, że nie zmieni specyfikacji zamówienia i nie dopisze niczego o części gastronomicznej, o czym donosi serwis nakolei.pl.- podał Wiceminister Infrastruktury Andrzej Bittel.Wiceminister jednocześnie zwraca uwagę, że dodanie takiego wagonu najpewniej przekroczyłoby nacisk osiowy w pojeździe. Konstrukcja nie jest do niego przystosowana, pomimo że w innych krajach Europy jednostki push-pull takowe wagony mają.Wiceminister infrastruktury z rozbrajającą szczerością przyznaje, że do nowoczesnego pociągu da się podłączyć klasyczny wagon restauracyjny - prawdopodobnie pomiędzy pierwszym wagonem piętrowym "Uni" i elektrowozem. PKP Intercity już to zweryfikowało, a po analizie biznesowej upewni się, czy warto to zrobić.Teraz zobaczcie, jak wygląda klasyczny wagon restauracyjny.Wagon restauracyjny 406A. | Źródło: WikipediaWagon ten może się rozpędzić do prędkości 200 km/h, jaką po zmodernizowanej infrastrukturze torowej mają poruszać się piętrowe składy.A teraz wyobraźcie sobie jak będzie wyglądał nowoczesny pociąg ze starym wagonem... Mniej więcej tak jakz wszczepioną w środekŹródło: Nakolei.pl