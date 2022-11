To jest ten moment. SpaceX Starship może polecieć jeszcze w tym roku

W końcu.

fot. NASA

Warto wspomnieć, iż SpaceX planuje test orbitalny Starshipa co najmniej od połowy 2021 roku. Do tej pory firma Elona Muska przekładała to wydarzenia z różnych przyczyn - głównie technicznych oraz regulacyjnych. Dopiero niedawno sam obiekt startowy SpaceX przeszedł z powodzeniem ocenę środowiskową FAA. Amerykańska agencja zażądała od SpaceX wprowadzenia 75 zmian, które były potrzebne do wydania zgody na start Starshipa.W lipcu tego roku test Starship na Ziemi zakończył się zapłonem, gdy pod boosterem zapaliło się paliwo. Później, w sierpniu testy naziemne Starshipa przebiegły bez większych problemów - SpaceX czeka jednak jeszcze test tankowania i przejście przez odliczanie do startu (bez faktycznego startu).W ciągu najbliższych lat SpaceX chce wykonać wiele lotów testowych Starship. Sam statek kosmiczny ma domyślnie posłużyć do załogowego lądowania na Księżycu oraz w późniejszym czasie - na Marsie. Starship będzie również odpowiedzialny za dokowanie do Oriona podczas misji Artemis III. Całość odbędzie się na orbicie księżycowej.Źródło: SpaceNews / fot. NASA