Misja NASA Psyche coraz bliżej startu. Poznaliśmy datę

Wyprawa na asteroidę.



Sonda kosmiczna NASA Psyche, której zadaniem będzie odwiedzenie tajemniczej, “metalowej” asteroidy otrzymała nową datę startu. Pierwotnie misja miała się rozpocząć w sierpniu 2022 roku, ale tak się nie stało. Amerykańska Agencja Kosmiczna przekazała, że wspomniana sonda wystartuje z Ziemi dopiero w październiku 2023 roku.



Wszystko to przez problemy techniczne, które pojawiły się po drodze. Niestety zawiodła najważniejsza rzecz - oprogramowanie sondy.



NASA Psyche - na start musimy poczekać



Sonda kosmiczna w ramach misji Psyche wykona przelot obok Marsa w celu uzyskania tak zwanej asysty grawitacyjnej i dotrze do asteroidy Psyche w sierpniu 2029 roku. Konstrukcja NASA dokładnie zbada asteroidę, która według naukowców jest praktycznie cała z metalu. Dane zebrane przez sondę pomogą naukowcom dowiedzieć się, jak w przeszłości formowały się planety ponieważ asteroida Psyche mogła kiedyś znajdować się we wczesnym stadium stawania się jądrem planety.