Icon of the Seas zabierze na pokład niemal 10 tysięcy osób. Budowa trwa

Zapiera dech w piersiach.

Icon of the Seas od Royal Caribbean International

Źródło: Royal Caribbean InternationalIcon of the Seas ma mieć długośćoraz wyporność ponad, co czyni go dłuższym o zaledwie 3 metry od Wonder of the Seas i wyporniejszym o 14 tysięcy ton. Na 20 pokładach znajdzie się miejsce dla 7600 pasażerów - z myślą o nich stworzonych zostanie 2805 pokoi. Nad wszystkim czuwało będzie ponad 2300 członków załogi, rozlokowanych na dwóch pokładach technicznych.Źródło: Royal Caribbean InternationalStatek Icon of the Seas ma pływać na tygodniowe rejsy po Karaibach z portu w Miami. To tak naprawdę gigantyczne pływające miasto z basenami, sklepami, spa, solarium, kilkunastoma barami, ponad 20 lokalami gastronomicznymi, kinem, polem golfowym i wieloma innymi atrakcjami, które mają usatysfakcjonować wymagającą klientelę.Źródło: Royal Caribbean InternationalTo nie wszystko. Dla gości przewidziano nawet aquapark z siedmioma basenami i sześcioma zjeżdżalniami, a nawet park linowy. Wisienką na torcie jest podwieszany basen typu infinity.Pierwszy rejs Icon of the Seas planowany jest na 28 stycznia 2024 roku. Co ciekawe, rejs można rezerwować już teraz. Do wyboru pasażerowie mają aż 28 różnych typów pokoi.U armatora kryzysu najwyraźniej nie widać... ;)Źródło: Royal Carribean International