Dlaczego Hulk jest zielony? 8 ciekawostek na temat druku

Wiedza z gatunku... użytecznej.

Jeśli zerkniecie w kalendarz, okaże się, że każdy dzień to jakieś mniej lub bardziej popularne święto. Pośród całego multum okazji do świętowania nie brakuje tych związanych ze światem technologii. Wczoraj na przykład świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Druku. Nie jestem pewny czy w związku z tym umyliście swoją wierną drukarkę, czy może wymieniliście w niej tusz lub toner, ale wydaje mi się, że dobrą formą uczczenia rzeczonych obchodów będzie zaserwowanie Wam ciekawostek o druku.Międzynarodowy Dzień Druku przypada na 26 października. Wbrew temu, co może wydawać się co poniektórym, technologie drukowania wciąż ewoluują. Drukowanie staje się odrobinę bardziej eko dzięki recyklingowi tonerów, przedłużaniu cyklu życia urządzeń drukujących, oszczędności papieru, czy też mniejszym zużyciu zasobów naturalnych potrzebnych do produkcji sprzętu.Nie przedłużajmy jednak, oto ciekawostki o druku dostarczone przez firmę Lexmark, dostawcę produktów do druku i skanowania obrazu, programów i usług.Historia druku sięga tysięcy lat - niektórzy datują jego powstanie nawet na ok. 2400 p.n.e. – W Egipcie odkryto stemple służące do powielania wzorów metodą wytłaczania ich na glinianych tabliczkach, przed ich wypaleniem. XV wiek przyniósł całkowity rozkwit druku, dzięki Gutenbergowi i jego wydrukowanej Biblii, oraz pierwszej wydrukowanej w Polsce pozycji - „Explanatio in psalterium” Jana Turrekrema. Druk jest więc z nami od niepamiętnych czasów, a jego rola wciąż jest ważna.Johannes Gutenberg stworzył w 1439 roku pierwszą maszynę drukarską z maszyny do... wina. Zamiast tłoczenia winogron, sprzęt tłoczył metalowe formy liter na arkusze papieru, pergamin lub welin. Gutenberg był zawodowym złotnikiem, więc wykorzystał swoje umiejętności obróbki metalu.

Drugi najsławniejszy drukarz

USA wciąż na prowadzeniu

Papier królem recyklingu

Miniaturowa książka

Nie całkiem zielony Hulk

Początek druku 3D

Zdjęcie: Canva ProJednym z najsławniejszych światowych drukarzy był również Benjamin Franklin – ojciec założyciel Stanów Zjednoczonych. Praca w roli czeladnika drukarza szybko go znudziła i za namową ówczesnego gubernatora Pensylwanii postanowił on otworzyć własne wydawnictwo. Rozbudował swój majątek, drukując Pennsylvania Gazette oraz walutę papierową i dokumenty dla Pensylwanii oraz Delaware.Stany Zjednoczone to największy na świecie rynek poligraficzny. Według statystyk, Japonia jest następną w kolejce. Za nią plasują się Chiny, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Kanada, Indie. Oczekuje się, że przyszły krajobraz drukarski w Indiach zmieni się w ciągu najbliższych pięciu lat.Firmy papiernicze często są oskarżane o wycinanie drzew do produkcji papieru. Jednak 39 procent włókien używanych do produkcji papieru pochodzi z papieru makulaturowego. Papier jest poddawany recyklingowi w większym stopniu niż jakikolwiek inny towar w Ameryce Północnej. Recykling jednej tony papieru to oszczędność 20 drzew, 20 tysięcy litrów wody i 30 kg zanieczyszczeń powietrza. W Polsce poddaje się recyklingowi ok. 50 procent papieru.Zdjęcie: Canva Pro22-stronicowa japońska książka zawierająca zdjęcia kwiatów czterech pór roku znajduje się w Światowej Księdze Rekordów Guinnessa. To nie jest zwykła książka. To najmniejsza drukowana książka na świecie, 0,74 x 0,75 mm.Zielony kolor skóry Hulka, był początkowo spowodowany błędem w procesie drukowania. W debiucie serii komiksów Stana Lee „The Incredible Hulk” Lee nadał Hulkowi szary kolor skóry, aby celowo oddzielić potwora od konkretnej grupy etnicznej. Pojawiły się jednak problemy z szarą kolorystyką, przez co w każdym egzemplarzu pojawiał się inny odcień Hulka. Niektóre kopie były zielone, a kiedy Lee je zobaczył, uznał, że zieleń lepiej pasuje do Hulka.Za człowieka, który wymyślił druk 3D powszechnie uważa się Charles’a Hulla, który złożył wniosek patentowy na swoją drukarkę 8 sierpnia 1984 r. Od 2006 roku rozpoczął się lawinowy rozwój druku 3D. Coraz więcej drukarek trafia na rynek. W 2008 roku, druk 3D osiągnął jeszcze większą popularność w mediach, dzięki kolejnemu zastosowaniu modelowania w medycynie: pierwszej wydrukowanej protezie 3D.Źródło: Lexmark