Te buty mają sprawić, że będziesz chodził 250 procent szybciej

Tak zwane szybkie buty.

Pamiętam jeszcze czasy, gdy niepełnosprawny południowoafrykański biegaczstartował w międzynarodowych zawodach. 15 lipca 2007 roku wystąpił on ze sprawnymi zawodnikami na mitingu IAAF, mając na nogach specjalne protezy z włókna węglowego. Nie podobało się to niektórym lekkoatletom, którzy twierdzili, iż protezy są środkiem dopingowym, pozwalającym Pistoriusowi biegać szybciej. Takich zarzutów nie wysuwa się w stronę coraz to bardziej dopracowanego obuwia, wpływającego pozytywnie na prędkość biegu. A co z butami do szybkiego... chodzenia? Właśnie je stworzono i nadano im ciekawą nazwę.Obuwie o nazwieswoją nazwą nawiązuje do kultowego tańca, czy raczej sposobu chodu, spopularyzowanego przez znanego piosenkarza,. Okrzyknięty najszybszym obuwiem świata element garderoby stworzyli inżynierowie robotyki z Carnegie Mellon University. Założyli oni firmęodpowiedzialną za omawiane buty.

Szybkie buty z... długą drogą hamowania

Moonwalkers na Kickstarterze

Zdjęcie: Shift RoboticsMoonwalkers to tak naprawdę buty nakładane na buty. Dzięki specjalnej konstrukcji z paskiem da się je nałożyć na niemal dowolne obuwie, dzięki czemu prędkość chodu ma wzrosnąć nawet aż o. Rewelacyjna amortyzacja? To by nie wystarczyło. Każda nakładka została wyposażona wsilnik elektryczny, który napędza zestaw ośmiu poliuretanowych kółek, podobnych do tych, które można znaleźć w rolkach. Dobrze przeczytaliście: 300 watów. To moc, jaką legitymują się legalne hulajnogi elektryczne.Trochę tak.Czujniki monitorują chód użytkownika, podczas gdy algorytmy automatycznie dostosowują moc silników, zsynchronizowanych między każdą stopą, dzięki czemu wspomaganie chodu rośnie lub maleje, w zależności od tego, czy użytkownik chodzi szybciej, czy też wolniej. Część na zawiasach wygina się w taki sam sposób, jak but, dzięki czemu Moonwalkers mają zapewniać komfort i poczucie chodzenia w zwykłym obuwiu.Twierdzenie, że Moonwalkers mogą zwiększyć czyjąś prędkość chodzenia nawet o 250 procent, opiera się na fakcie, że większość ludzi chodzi z prędkością. Moonwalkers mają elektronicznie ograniczoną prędkość wspomagania do maksymalnej prędkości chodu na poziomie, także podczas schodzenia w dół.Co ważne: dystans potrzebny na zatrzymanie się w działających butach Moonwalkers to 91 centymetrów!Dzięki zasilaniu bateryjnemu i zasięgowi okołobuty mogą potencjalnie stanowić alternatywę dla samochodu na krótkie dojazdy lub służyć jako tzw. narzędzie transportu "ostatniej mili", jeśli parkowanie w pobliżu miejsca docelowego jest wyzwaniem. Są znacznie mniejsze niż skuter elektryczny lub rower i łatwo je schować w plecaku, gdy nie są używane.Moonwalkers to niekonwencjonalny sposób na przemieszczanie się po okolicy i, jak zapewne przypuszczacie, nie będzie tani. Shift Robotics uruchomiło kampanię crowdfundingową na Kickstarterze, której celem jest zebraniena produkcję. Na tę chwilę produkcja jeszcze nie ruszyła. Cena w przedsprzedaży to, czyliWysyłka pierwszych par butów planowana jest na marzec przyszłego roku. Oczekuje się, że finalna cena detaliczna pary Moonwalkerów będzie wynosiła, co w przeliczeniu dajeZdjęcie: InternetŹródło: Shift Robotics