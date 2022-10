Amazon po cichu rozwija potężną sztuczną inteligencję

Ma między innymi zrewolucjonizować medycynę.

Amazon chce być pionierem





Specjalna grupa naukowców oraz inżynierów Amazona zebrała się, aby rozpocząć pracę nad, który w przyszłości ma przewyższyć możliwości DeepMind od Google. Na początku Amazon chce skupić się na rozwoju swojej sztucznej inteligencji w zakresie medycyny.Niebawem AI firmy Jeffa Bezosa ma zacząć odkrywać nowe leki, a także ulepszać procesy związane z badaniami klinicznymi. Insider dotarł do dokumentów, które potwierdzają ambicje oraz cele Amazona w zakresie uczenia maszynowego.O ile sam Amazon odmawia komentarza w opisywanej sprawie, tak niektórzy pracownicy firmy zwracają uwagę, iż przedsiębiorstwo coraz bardziej przesuwa swoje działania w kierunku sztucznej inteligencji. Sam Amazon zachęca swoich pracowników do udostępniania prac naukowych skupiających się na genomice, modelach uczenia maszynowego do analizy struktury białek oraz interakcji leków z ludzkim organizmem. Firma chce również projektować i optymalizować procesy związane bezpośrednio z badaniami klinicznymi. W przyszłości Amazon chce również wykorzystać swoje możliwości w zakresie cloud computingu oraz chmury obliczeniowej AWS - korzystając z niej w przypadku badań klinicznych.