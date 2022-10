Bill Gates wspiera startup, który chce zamienić alkohol w... paliwo do samolotów

Tego jeszcze nie grali.



Startup Breakthrough Energy wspierany bezpośrednio przez Billa Gatesa ogłosił pierwsze finansowanie projektu, który skupia się na przerobieniu alkoholu na zrównoważone paliwo lotnicze. Breakthrough Energy Catalyst ma być unikalnym programem, który połączy firmy i organizacje pozarządowe w celu finansowania kluczowych projektów związanych z paliwem lotniczym.



Widać, że Bill Gates nie odpuszcza w kwestii dbania o środowisko naturalne.



Zamiana etanolu na paliwo mogłaby być przełomem



Startup Breakthrough Energy obecnie zajmuje się budową masywnej rafinerii, aby zamienić alkohol w paliwo lotnicze. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to opisywany zakład będzie pierwszym na świecie, w którym paliwo do silników odrzutowych będzie wytwarzane bezpośrednio z alkoholu. Sam projekt ma zostać ukończony do końca 2023 roku.





Dlaczego to takie istotne? A no dlatego że obecnie od 2 do 3 procent światowej emisji gazów cieplarnianych jest wytwarzane przez sektor lotnictwa. Zrównoważone paliwa lotnicze są odpowiedzią na ten problem jednak ich wytwarzanie jest obecnie bardzo kosztowne oraz mało efektywne. Możliwość zamiany alkoholu w zrównoważone paliwa na pewno przyspieszyłaby proces dekarbonizacji branży lotniczej.







Technologia LanzaJet będzie mogła być stosowana na większą skalę zarówno w USA, jak i w Europie. To jeszcze nie koniec. Breakthrough Energy planuje kolejne ze swoich działań w innych regionach świata - m.in w Ameryce Północnej oraz Azji.