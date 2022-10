Ładowanie elektryków nieco się skomplikuje. Wielka Brytania daje przykład innym

Kontrowersyjne, choć sensowne zmiany.

Brytyjczycy utrudniają ładowanie samochodów elektrycznych dla dobra ogółu

od 8:00 - do 11:00 w soboty i niedziele

od 16:00 - do 22:00 od poniedziałku do piątku

Użytkownicy samochodów elektrycznych nie mają ostatnimi czasy zbyt wielu powodów do radości. Rosnące ceny prądu na całym świecie czynią w wielu krajach ładowanie samochodów elektrycznych coraz mniej opłacalnym lub wręcz nieopłacalnym w przypadku publicznych ładowarek. Chiny jako pierwsze zaczęły zamykać stacje ładowania samochodów elektrycznych, by oszczędzać w ten sposób energię elektryczną, ale trend ten trafił także do Europy. W Stanach Zjednoczonych i wybranych krajach Unii Europejskiej do tej pory tylko apelowano o to, aby zrezygnować z ładowania pojazdów elektrycznych w wyznaczonych godzinach popołudniowo-wieczornych, kiedy to sieć jest najmocniej przeciążona. Pisałem wtedy, że od stanowczych apeli niedaleko do nakazów. Wykrakałem, a przynajmniej w pewnym stopniu. W Wielkiej Brytanii działa już nowe prawo dotyczące ładowarek dla elektryków.Od niedawna wszystkie nowe ładowarki sprzedawane i instalowane w Wielkiej Brytanii muszą mieć wstępnie skonfigurowany domyślny harmonogram ładowania. Zakłada on ładowanie pojazdów elektrycznych, gdy notuje się statystycznie mniejsze zapotrzebowanie na energię. Ładowanie elektryków jest domyślnie niemożliwe:Rząd brytyjski widzi w takim rozwiązaniu wiele zalet. Po pierwsze, taka konfiguracja zapewnia ładowanie pojazdu elektrycznego w najbardziej opłacalnym przedziale czasowym dla każdego, kto korzysta z odpowiedniej taryfy - energia elektryczna jest tańsza poza godzinami szczytu. Dzieje się tak oczywiście dlatego, że na przykład w nocy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest najniższe. Ten stan rzeczy pomoże również operatorom sieci, wyłączając ładowanie pojazdów elektrycznych z okresów dużego zapotrzebowania.