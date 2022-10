Pobito rekord transferu danych przez pojedynczy przewód światłowodowy

Te liczby nie mieszczą się w głowie.

1,84 petabita na sekundę

Demonstracja siły

Średnia prędkość internetu stacjonarnego w Polsce rośnie z roku na rok. Dawno już nie spotkałem się z osobą, która narzekałaby na jakość swojego łącza. Oczywiście nie neguję tego, że zdarzają się przypadki trudne. Łącza światłowodowe są niemal powszechnie dostępne na terenach miejskich, ale w regionach słabo zurbanizowanych operatorzy nie chcą inwestować sporych pieniędzy tylko po to, aby z najnowszej i najszybszej technologii korzystała garstka osób. Tak czy inaczej: Polacy mają coraz mniej powodów do narzekań.Technologia łączy światłowodowych jest stale dopracowywana, o czym świadczyć może przełom osiągnięty przez. Specjalistom z Kopenhagi udało się przesyłać dwukrotnie większy ruch w stosunku do światowego dziennego ruchu internetowego przez pojedynczy kabel światłowodowy, co jest wydarzeniem bez precedensu. Fotonika krzemowa zrewolucjonizuje łącza internetowe, choć jeszcze nie teraz.Naukowcy zustanowili nowy rekord w zakresie badań nad fotoniką krzemową, osiągając rekordowy transfer danych na poziomie. Co więcej, naukowcy jako źródło światła wykorzystali pojedynczy „chip komputerowy” oraz pojedynczy kabel światłowodowy jako kanał transmisyjny.Naukowcy wykorzystali pojedynczy czip fotoniczny podłączony do 37-rdzeniowego kabla światłowodowego, demonstrując wspomnianą transmisję danych na poziomie 1,84 petabitów/s na odległościEuropejscy badacze byli w stanie osiągnąć ten rekordowy transfer poprzez podzielenie strumienia danych na, po jednej na każdy rdzeń kabla światłowodowego. Następnie każdy z tych kanałów został podzielony na 223 porcje danych reprezentowanych przez różne częstotliwości w widmie elektromagnetycznym za pomocą „grzebienia częstotliwości”. W ten sposób dane były przesyłane na różnych częstotliwościach jednocześnie bez zakłóceń.Jak wyjaśnia Jørgensen, żadna istniejąca obecnie technologia komputerowa nie może dostarczyć ani odebrać tak dużej ilości danych. Naukowcy w ramach eksperymentu przesyłali przez wszystkie kanały jedynie „dane pozorne”, a następnie testowali dane wyjściowe po jednym kanale za każdym razem, aby potwierdzić, że dane rzeczywiście zostały wysłane i można je odzyskać w oryginalnej formie.Według Jørgensena cały system zaprojektowany do ich eksperymentu wymaga ciągłego wypalania pojedynczego lasera, dzielnika częstotliwości i oddzielnych urządzeń do kodowania danych w strumieniach wyjściowych. Wszystko to można zintegrować w jednym chipie, zapewnił naukowiec.Fotonika krzemowa w odniesieniu do łącz internetowych wydaje się być na wyciągnięcie ręki.Źródło: Techspot