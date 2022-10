Pojedynczy włos niemal wstrzymał start rakiety SpaceX

Jak wiele może zależeć od drobnostki.

Ludzki włos i rakieta SpaceX

Zapewne doskonale znane jest Wam wyrażenie "o włos". Ta popularna fraza przyimkowa ma oczywiste znaczenie i zastosowanie. Sięgamy po nią, by podkreślić, że jakieś wydarzenie było bardzo bliskie zaistnienia. Niedawny start rakietywisiał na włosku (he, he) za sprawą... kępka ludzkich włosów. Był przezeń o włos (mryg, mryg) od odwołania. Ta sytuacja pokazała, że poważny wypadek w trakcie lotu może zostać wywołany przez nawet z pozoru najbardziej nieszkodliwe obiekty.Zdarzenie miało miejsceokoło godziny 10:25 czasu wschodniego, gdy załoga platformy SpaceX przygotowywała Crew Dragon Endurance do startu w rakiecie Falcon 9. Czterech astronautów z Crew-5 było już w kapsule, a właz został zamknięty. Wprawne oko jednego z uczestników misji dostrzegło pojedynczy ludzki włos w zamknięciu zatrzasku. Włosy to(ang. Foreign Object Debris) – inżynierski termin oznaczający szczątki ciał obcych. Ten jeden włos zgodnie z procedurą wymagał podjęcia pilnych działań jeszcze przed startem.Zegar odliczający wskazywał T-90 minut (90 minut do startu), więc liczyła się każda minuta. Załoga otworzyła włazi usunęła problematyczny włos. Po tym przeprowadzono kolejną inspekcję, dokładnie ponownie oczyszczając obszar uszczelnienia. Dopiero wtedy zamknięto właz po raz drugi i ostatni. Kolejna kontrola ciśnieniowa potwierdziła szczelność.Zamieszanie trwało tylko kilka minut i nie wpłynęło na start. Start Falcona 9 nastąpił zgodnie z planem w południe, a astronauci Crew-5 — Nicole Aunapu Mann, Josh Cassada, Koichi Wakata i Anna Kikina — z powodzeniem dotarli donastępnego dnia.