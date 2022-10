Foxconn produkuje iPhone'y, a teraz chce robić to samo z samochodami Tesla

Czy Tesla przyjmie taką pomoc?

Apple iPhone maker Foxconn says it wants to make cars for Tesla as it ramps up EV push https://t.co/b2pW300dtF — CNBC (@CNBC) October 19, 2022

Foxconn chce pomóc w produkcji samochodów elektrycznych Tesla

Czy Tesla naprawdę potrzebuje pomocy?

Tajwańskieto firma znana całemu światu pod nazwą. To międzynarodowy producent podzespołów i komponentów elektronicznych, słynący przede wszystkim z produkcji smartfonów Apple. Marka handlowa należąca do Hon Hai Precision Industry Co. ma ogromne ambicje - dowodem na to niechaj będą słowa prezesa Foxconn, Young Liu. CNBC donosi, że Tajwańczycy chcą się zająć produkcją samochodów marki Tesla 18 października tego roku Foxconn zaprezentował kolejne dwa prototypowe samochody elektryczne. Pickup Foxtron Model V oraz crossover Model B mocno nawiązują swoimi nazwami dooferty, proponowanej konsumentom przez kierowaną przez Elona Muska Teslę. Podobnie było przecież z ubiegłorocznymi prototypami Model T i Model C, z których ostatni trafił nawet do produkcji jako Yulon Motor Luxgen n7 (fajna nazwa, prawda?). Producent deklaruje, że nie chce sprzedawać aut pod własną marką. Chce projektować je i produkować dla innych marek.Foxconn Group podpisało już umowy na produkcję pojazdów elektrycznych ze wspomnianym wyżejna Tajwanie, a takżew Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, Foxconn jest obecnym właścicielem i operatorem dawnego zakładu montażowego General Motors w Lordstown w stanie Ohio. Plany tajwańskiej dumy narodowej sięgają jednak poza takie... manufakturowe marki. Young Liu chce tworzyć pojazdy elektryczne dla firmy Tesla.Do 2025 roku Foxconn zamierza osiągnąćudziału w globalnym rynku produkcji pojazdów elektrycznych, powiedział dyrektor generalny firmy. Dodał przy tym, że ma nadzieję, że Tesla będzie wśród jego najważniejszych klientów. "Mam nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli zrobić samochody Tesla dla Tesli" – powiedział Liu.Wiele osób twierdzi, że Teslanie potrzebuje usług producenta kontraktowego, ponieważ ma wciąż zbyt wiele niewykorzystanych mocy produkcyjnych w swoich nowych fabrykach w Austin w Teksasie i Berlinie w Niemczech . Jednak sytuacja może się zmienić w przyszłości, ponieważ amerykański producent pojazdów elektrycznych wyznaczył sobie cel sprzedaży 20 milionów pojazdów elektrycznych rocznie (!) do początku lat 30. XX wieku. Deklaracje Elona Muska są jednak często bardzo odległe od rzeczywistości, więc nie można zakładać, że Tesla będzie dążyć do ich realizacji.Foxconn twierdzi, że może pomóc skrócić czas projektowania samochodu o połowę i obniżyć o jedną trzecią koszty rozwoju dla producentów samochodów, którzy zechcą skorzystać z jej usług. Liu powiedział, że chce, aby klienci Foxconna sprzedawali po prostu dużo pojazdów elektrycznych.Źródło: CNBC