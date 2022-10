Internet od SpaceX trafi do samolotów. Nadchodzi Starlink Aviation

Plotki okazały się faktem.



O potencjalnym internecie od Starlink w samolotach mogliśmy usłyszeć już od jakiegoś czasu. Teraz okazuje się, że plotki stały się faktem. W ramach usługi Starlink Aviation od 2023 roku wybrane samoloty będą mogły skorzystać z połączenia z bezprzewodowym internetem.



Firma Elona Muska wyposaży bowiem samoloty w Aero Terminal. Dzięki temu sprzętowi na pokładzie samolotu prędkość internetu dojdzie nawet do 350 Mbps.



Starlink Aviation - nadchodzi rewolucja w lotnictwie?



Starlink Aviation może być bardzo dużym krokiem naprzód w zakresie prędkości internetu dostarczanej bezpośrednio na pokład samolotów. Obecnie oferowane rozwiązania przez linie lotnicze są delikatnie mówiąc… żenujące pod względem samych transferów. 350 Mbps to już naprawdę zadowalająca prędkość, aby nie tylko popracować na pokładzie, ale na przykład prowadzić wideorozmowy lub wgrywać duże pliki do chmury lub innych serwerów.