Chińczycy sabotują Rosjan? Elektronika psuje się na potęgę

Wskaźnik awaryjności wzrósł o prawie 2000 procent.



Jak podaje rosyjski narodowy dziennik biznesowy Kommersant, wskaźnik awaryjności półprzewodników zamawianych z Chin przez Rosjan wzrósł w ciągu ostatnich miesięcy o prawie 1900 procent. Przed inwazją Rosjan na Ukrainę, elektronika zamawiana z Chin (głównie w postaci krzemu) działała… normalnie.



Czy w takiej sytuacji możemy mówić już o celowym sabotażu ze strony Państwa Środka?



Wskaźnik na poziomie 2 proc. to już problem



Jak donosi The Register, wskaźnik awaryjności na poziomie 2 proc. jest już problemem i powoduje w niektórych sprzętach poważne wady. 40 proc. awaryjności oznacza, że dostawy są bliskie niezdatności do całkowitego użytku. Co więc powiedzieć na 1900 procent? Przecież to oznacza, że półprzewodniki, które Rosja zamawia z Chin nie nadają się do niczego. To po prostu śmieci. Szara strefa zdaje się również nie nadążać za popytem technologicznym Rosjan, którzy są obecnie bardzo mocno duszeni przez Zachodnie sankcje.