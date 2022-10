Ale wtopa. Inteligentne gogle Microsoftu zawiodły w amerykańskim wojsku

Kontrakt na 22 miliardy dolarów.



W 2021 roku amerykańska armia przyznała firmie Microsoft specjalny kontrakt warty 22 miliardy dolarów. Gigant z Redmond miał zaprojektować inteligentne gogle przypominające zestaw HoloLens - docelowo mieli korzystać z nich żołnierze.



Rok później okazuje się, że… cały program to wtopa. Żołnierze mają problemy z inteligentnymi goglami, a same testy nie idą tak, jak powinny.



Sprawa ciągnie się od ponad czterech lat



Problem jest tylko taki, że niedawno przeprowadzone operacyjne demo gogli okazało się totalną klapą - jak donosi wewnętrzny raport US Army, który był widziany przez serwis Business Insider. Jedną z największych wad urządzenia była poświata wyświetlacza, która mogła zostać zauważona z setek metrów przez wroga. Ogółem - same gogle nie zdały testu w armii. Kolejnym problemem, z którym borykali się żołnierze było ograniczone pole widzenia i widzenie peryferyjne.





Co więc dalej z goglami Microsoftu?



W zasadzie to… nic. Nawet po tak słabej ocenie oraz oblaniu wewnętrznych testów, US Army jest dalej zainteresowane opisywaną konstrukcją Microsoftu. Wyniki pozwoliły zidentyfikować obszary do poprawy, a sam prototyp wróci do producenta, który będzie musiał go ulepszyć. Microsoft będzie również musiał podjąć decyzję na temat tego, co dalej z rozwojem IVAS oraz jak dokładnie będzie wyglądała przyszłość samego sprzętu.



Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów w tej sprawie.



