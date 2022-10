Zapomnij o karcie, zapłać spojrzeniem. Nowa technologia działa w Polsce

Do płatności zbliżeniowych zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Na rynku są jednak również ciekawe rozwiązania związane z płatnościami biometrycznymi, a wśród nich eyePOS-y 2.0. Komputronik to pierwsza, ogólnopolska sieć handlowa, która zdecydowała się wprowadzić nową usługę dla swoich klientów – płatność spojrzeniem.



Zapomnij o karcie, zapłać spojrzeniem

Za technologią pozwalająca na nowoczesne płatności biometryczne stoi wrocławska firma PayEye. Wraz z nową aplikacją oraz udoskonalonym terminalem eyePOS 2.0, umożliwia realizację transakcji płatniczych z wykorzystaniem fuzji biometrii oka i twarzy.



Realizacja płatności jest dość prosta. Należy pobrać dedykowaną, darmową aplikację, założyć konto, podpiąć swoją kartę płatniczą i skonfigurować swój profil biometryczny. Dzięki temu idąc na zakupy nie potrzebujemy już gotówki, karty płatniczej, smartwatcha czy smartfona. Płatność zrealizujemy biometrycznie.



- Stworzyliśmy pełny, niezależny i całkowicie bezpieczny ekosystem PayEye, i jako pierwsi na świecie wykorzystujemy fuzję biometrii twarzy i oka w płatnościach, która zapewnia podwójne bezpieczeństwo realizowanych transakcji. Do końca roku chcemy wprowadzić na rynek kilkaset urządzeń płatniczych, które będą obsługiwały płatności z wykorzystaniem biometrii twarzy i oka – komentuje Daniel Jarząb, prezes zarządu PayEye.







Twórcy rozwiązania twierdzą, że PayEye to technologia zapewniająca obecnie najbezpieczniejszą formę realizowania płatności na świecie. Dane przekazywane są jedynie w ramach zamkniętej infrastruktury poprzez szyfrowane połączenie. Do realizacji płatności wykorzystywane są tokeny, czyli zaszyfrowana postać karty płatniczej. Generowaniem tokenów oraz zapewnieniem bezpieczeństwa transakcji zajmuje się ITCARD - polski lider w przetwarzaniu transakcji bankomatowych oraz elektronicznych transakcji płatniczych dla banków i instytucji finansowych.



Do końca roku PayEye chce wprowadzić na rynek 400 urządzeń na terenie całego kraju.



Źródło: PayEye