Technologia NASA może pomóc w ładowaniu aut elektrycznych

Ładowanie w 5 minut.



NASA twierdzi, iż jej eksperymentalna technologia mogłaby w przyszłości sprawić, że samochody elektryczne będą ładować się znacznie szybciej niż ma to miejsce dotychczas. I to nie o kilka, a o kilkadziesiąt procent. Amerykanie twierdzą, że prędkość ładowania akumulatora w samochodzie dałoby się skrócić do około 5 minut.



Czy to faktycznie możliwe?



NASA testuje swoją technologię na ISS



NASA testuje swoją eksperymentalną technologię, która została zaprojektowana do chłodzenia sprzętu w przestrzeni kosmicznej. To właśnie ona może zmniejszyć czas ładowania pojazdów elektrycznych. Całość została nazwana “subcooled flow boiling” i zasadniczo poprawia transfer ciepła z kabli ładujących. W ten sposób NASA może radykalnie zwiększyć ilość prądu elektrycznego jakie ładowarki mogłyby dostarczyć do pojazdów.