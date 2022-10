Żabka otwiera pierwszy autonomiczny sklep w domu studenckim

Żabka inauguruje rok akademicki

Żabka Nano w akademiku stała się faktem. Pierwszy autonomiczny sklep w domu studenckim zlokalizowany jest w budynku Basecamp we Wrocławiu.Jednocześnie popularna w Polsce sieć sklepów zachęca studentów do korzystania z programu „Dobra Paczka”, mającego na celu ratowanie żywności przed zmarnowaniem. Program dostępny jest w wybranych placówkach we Wrocławiu i w Poznaniu.Autonomiczny sklep został otwarty 10 października br. Inwestycja Basecamp to budynek w centrum miasta, wykończony w loftowym stylu, w którym mieści się 775 pokoi, z czego 569 jest ofertą tzw. akademikową, a 206 przeznaczonych do wynajmu na pobyty krótkoterminowe.Niemal połowa najemców to studenci z zagranicy – zarówno z krajów europejskich – takich jak Francja, Czechy, Niemcy czy Norwegia, jak również bardziej odległych – Libanu, Korei, Afryki Południowej, Syrii czy Zimbabwe.W obiekcie znajduje się siłownia oraz przestrzeń wspólna o charakterze co-livingowym. Jest to nowoczesne podejście do mieszkalnictwa i pomysł z perspektywą. Właśnie to miejsce Żabka wybrała na lokalizację pierwszego sklepu autonomicznego w przestrzeni zamieszkałej przez studentów. Dzięki Żabce Nano lokatorzy Basecamp będą mogli zaopatrywać się w produkty spożywcze z bogatej oferty Żabki przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.Żabka Nano to obecnie największa sieć sklepów autonomicznych w Europie. Sieć posiada już 50 punktów i ma ambicje zostać największym operatorem tego typu na świecie. Sklepy zlokalizowane są już m.in. na siłowniach, biurowcach, a niedługo także w akademikach czy szpitalach. W sierpniu tego roku pojawiły się nawet doniesienia, że jeden ze sklepów zlokalizowany jest w niemieckiej fabryce Tesla Gigafactory Źródło: Żabka