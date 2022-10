Tyle zapłacisz za prąd po przekroczeniu limitu 2000 kWh. Stawka za 1 kWh w 2023

Wysokość rachunku za prąd bez tajemnic.

Rząd niedawno podjął decyzję o zamrożeniu cen prądu , informując przy tym o stawkach za prąd w 2023 roku i wysokości dodatku należnego osobom ogrzewającym swoje mieszkania dzięki energii elektrycznej. Wiele osób zastanawia się, ile zapłaci za prąd w 2023 roku. Da się to bardzo łatwo oszacować, czy nawet dość precyzyjnie obliczyć.Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło swój projekt ustawy zakładający zamrożenie maksymalnych cen prądu od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Projekt ministerstwa zakłada maksymalne stawki za prąd w wysokości 699 złotych za 1 MWh (1000 kWh) w przypadku gospodarstw domowych oraz 785 złotych za 1 MWh w przypadku podmiotów wrażliwych, takich jak mikro, małe i średnie firmy, szpitale, czy też instytucje kultury. Jak to przeliczyć na opłaty za prąd?Przede wszystkim dowiedz się, jak wygląda Twoja umowa. To kluczowe dla weryfikacji stawek. Sprawdź takie rzeczy jak:W Polsce działają następujący operatorzy i sprzedawcy energii elektrycznej:Grupy taryfowe z kolei to:Średnie ceny energii elektrycznej w Polsce w taryfie G11 z uwzględnieniem 5% VAT w zł/kWh od 1.01.2023 wynoszą:

opłata abonamentowa

opłata sieciowa

opłata przejściowa

opłata mocowa

opłata handlowa

Ile zapłacę za prąd w 2023 przy określonym zużyciu?

Średnie ceny energii elektrycznej w Polsce. | Źródło: cena-pradu.plPowyższy średni koszt 1 kWh to suma opłat za dystrybucję oraz ceny prądu. Oczywiście finalnie stawka zależy od Twojej umowy, ale jeśli nie masz w niej gwarancji ceny (umowy zawierane od końca 2021 r. raczej jej nie mają, ew. gwarancję rabatu), to może ona zmieniać się w czasie. Do tego naliczyć należy jeszcze kilka opłat stałych, widocznych na fakturze za prąd:Stawki te wynoszą:Miesięczne opłaty stałe na fakturze za prąd. | Źródło: cena-pradu.plPo zsumowaniu zużycia ORAZ doliczeniu opłat stałych uzyskać kwotę na fakturze. Wiem, że obliczenia są skomplikowane. Podeprzyjmy się kolejny raz danymi ze strony cena-pradu.pl i zerknijmy na to, jak mogą kształtować się opłaty w gospodarstwach domowych zależnie od zużycia.Za punkt odniesienia przyjęto opłaty dla taryfy G11, przy uwzględnieniu 5-procentowego VAT-u, układu 1-fazowego i miesięcznego okresu rozliczeniowego. Zwróćcie uwagę na to, jak gwałtownie rosną opłaty za prąd po przekroczeniu zużycia na poziomie 2000 kWh rocznie.Roczny koszt faktur za energię elektryczną. | Źródło: cena-pradu.plZa pomocą tego kalkulatora możecie obliczyć przybliżone zużycie prądu Waszych urządzeń. Bardziej szczegółowy kalkulator znajduje się tutaj Źródło: mat. własny, cena-pradu