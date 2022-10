Rośnie liczba samochodów elektrycznych w Polsce. Kryzysu nie widać

Najnowszy raport nie pozostawia złudzeń.

"Mimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej praktycznie we wszystkich segmentach sektora elektromobilności w Polsce liczba nowo zarejestrowanych pojazdów jest wyższa niż w roku ubiegłym. Szczególnie duży wzrost odnotowaliśmy w przypadku elektrycznych pojazdów użytkowych. Od stycznia do września 2022 r. na polskie drogi wyjechało prawie tyle samo zeroemisyjnych dostawczaków i ciężarówek co w całym 2021 r. To zasługa coraz bardziej rozbudowanej oferty modelowej, atrakcyjnych warunków dofinansowania z programu "Mój Elektryk" (do 70 tys. zł w przypadku elektrycznych samochodów dostawczych) oraz realizowania planów w zakresie elektryfikacji flot przez wiele wiodących firm branży TSL prowadzących działalność w Polsce"

"W Europie i w Polsce rośnie liczba pojazdów zero- i niskoemisyjnych. To nie dziwi, bo każdy z producentów inwestuje dziesiątki miliardów euro w nowe technologie, które napędzają zieloną i cyfrową transformację. Niestety, wszystko wskazuje na to, że w tym roku cały rynek po raz kolejny odnotuje spadek, a przypomnę, że w ciągu ostatnich kilku lat poziom rejestracji w Europie obniżył się już o ponad 26%. Żeby rynek pojazdów zero- i niskoemisyjnych mógł się rozwijać, a europejskie firmy utrzymały pozycję lidera zmian, decydenci muszą w najbliższym czasie uchwalić m.in. unijne prawo o surowcach krytycznych i jeszcze bardziej zadbać o budowę infrastruktury ładowania i tankowania wodoru. W obecnej rzeczywistości, która zmienia się w sposób zgoła nieprzewidywalny, tylko szybkie działania mogą zapewnić rozwój motoryzacji przyszłości"

Liczba stacji ładowania w Polsce

Polacy wciąż cieszą się bardzo tanim prądem na tle krajów Europy Zachodniej. | Źródło: Canva ProOprócz samochodów osobowych, polskie drogi przemierzałosamochodów dostawczych i ciężarowych orazelektrycznych motorowerów i motoryckli.Łączna liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych wzrosła do. Do statystyk tych nie zaliczono najpewniej tzw. miękkich hybryd (MHEV), które z elektrykami mają niewiele wspólnego.Źródło: PSPA, PZPM– dodał Jakub Faryś, Prezes PZPM.Licznik elektromobilności wskazuje, że stale rośnie też liczba stacji ładowania w Polsce. Równolegle do powiększania się floty pojazdów elektrycznych, poprawia się infrastruktura. Pod koniec września 2022 roku w Polsce istniałoelektryków, na które składało się łącznie. 1738 spośród nich stanowiły stacje AC (prąd zmienny, wolniejsze), a 689 stacje DC (prąd stały, szybsze). Procentowo udział stacji ładowania szybkich do wolnych wynosił 28 do 72 procent.W samym tylko wrześniu w Polsce uruchomionoŹródło: PSPA, PZPMGdy zaproponowane przez rząd stawki maksymalne za prąd zostaną zniesione, a ceny energii elektrycznej utrzymają się na fali wznoszącej (nic nie wskazuje, żeby było inaczej), posiadacze elektryków mogą znaleźć się w nieciekawym położeniu. Nikt jednak nie powiedział, że benzyna nie przekroczy cen pokroju 10 złotych za litr, prawda?Źródło: PSPA, PZPM, zdj. tyt. Volkswagen