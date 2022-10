NASA niebawem przetestuje ogromną osłonę termiczną. Do czego posłuży?

Między innymi do misji na Marsa.

fot. NASA

Dla przykładu, atmosfera Marsa jest znacznie mniej gęsta niż ziemska, co sprawia, że proces spowalniania statków kosmicznych jest bardzo trudny. Atmosfera jest bowiem zbyt cienka, aby wyhamować statki i łaziki tak szybko, jak ma to miejsce na Ziemi. Wejście w atmosferę Marsa jest więc bardziej ryzykowne i wymaga większej ochrony sprzętu - w tym właśnie ma pomóc osłona termiczna rozwijana przez NASA.Dzięki swoim dużym rozmiarom, LOFTID ma pozwolić statkom kosmicznym na szybsze spowolnienie podczas wchodzenia w atmosferę - tym samym zmniejszając intensywność ciepła, na które narażona jest delikatna elektronika oraz sprzęty przeznaczone do badań naukowych. Na swojej stronie internetowej NASA zwraca uwagę, że LOFTID może posłużyć w przyszłości do wielu różnych misji - w tym tych w kierunku Marsa, Wenus czy Tytana.1 listopada tego roku NASA wystrzeli LOFTID na orbitę okołoziemską i pozwoli konstrukcji “zejść” na Ziemię. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, osłonę termiczną czekają kolejne testy, a finalnie technologia ta zostanie wykorzystana podczas następnej misji Amerykańskiej Agencji Kosmicznej.Masywna osłona termiczna od NASA może nie wyeliminuje w przyszłości wszystkich problemów z lądowaniem na innych planetach, ale na pewno zmniejszy obawy inżynierów związane z potencjalnym uszkodzeniem łazików i statków kosmicznych.Źródło: NASA / fot. NASA