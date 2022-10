Posiadaczowi Tesli podobało się Lamborghini Huracan. Oto, co zrobił

Wyszło... sami oceńcie.

Tesla Model S z przodem Lamborghini Huracan

Ludzie często marzą o niezbyt praktycznych samochodach, ale finalnie na etapie podejmowania decyzji zakupowej górę bierze rozsądek. Oczywiście, czasem są to względy czysto ekonomiczne. W przypadku, który zaraz Wam przedstawię w grę mogły wchodzić oba te czynniki albo... jeszcze coś innego. Może środki odurzające lub chwilowy brak poczytalności? Zastanawiam się, co siedziało w głowie właściela samochodu, który postanowił przeszczepić mu przód rodem zTesla Model S ma stosunkowo niewiele wspólnego z Lamborghini Huracan, może poza osiągami. Tesla Model S Plaid przyspiesza do 100 km/h w. Lamborghini Huracan zajmuje to nieco dłużej, bo pojazd ten pierwszą "setkę" osiąga w. Ceny Lamborghini Huracan zaczynają się jednak od, podczas gdy Teslę Model S Plaid można kupić już za, czyli nieco więcej niż połowę tej ceny. Pewien właściciel Tesli Model S zapragnął, aby jego wóz wyglądał jak Huracan. Przynajmniej z przodu i przynajmniej dla kogoś z poważną wadą wzroku.Zdjęcia udostępnione w serwisie Reddit na r/WeirdWheels przedstawiają czarną Teslę Model S z przednim zderzakiem przypominającym ten z Huracana. Napisałem "przypominającym", bo to nie może być zderzak z Lamborghini. Huracan jest o 20-kilka centymetrów szerszy niż Tesla Model S. Z drugiej strony, w zderzaku widać otwór po znaczku kształtem przypominający ten z Lamborghini. Hmm...