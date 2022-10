Boston Dynamics: Nie zamieniajcie naszych robotów w śmiercionośne maszyny

Jasne stanowisko.

Roboty – związane z nimi korzyści i zagrożenia

Ryzyko uzbrojenia robotów

Wiodące firmy z branży robotycznej pragną odwieść ludzi od przekształcenia ich nieszkodliwych robotów w broń o zabójczych zamiarach. Roboty ogólnoużytkowe wyposażone w potężną broń palną mogłyby bowiem oznaczać koniec dla przyszłości tej branży.Wspomniane firmy, na czele z, wystosowały specjalny list otwarty do reszty branży i opinii publicznej. W nim ubolewają nad ryzykiem, że roboty ogólnoużytkowe mają szansę stać się wkrótce tanią i bardzo skuteczną bronią masowego rażenia.List otwarty został podpisany nie tylko przez Boston Dynamics, ale również takie przedsiębiorstwa jak. Firmy te podkreślają wszystkie korzyści, jakie nowoczesne roboty przynoszą społeczeństwu. Przypominają też one, że nieustannie pracują na nowymi technologiami w dziedzinie robotyki, czyniąc autonomiczne urządzenia powszechniej dostępnymi, łatwiejszymi w obsłudze, przystępnymi cenowo i łatwiej adaptowalnymi niż poprzednie generacje.Najnowocześniejsze roboty nie dość, że są w stanie odwiedzać dotychczas niedostępne lokacje, to mogą być używane jako domowi towarzysze czy pomocnicy przy pracach związanych z przenoszeniem ciężkich towarów i nie tylko. Niemniej, jak przedsiębiorstwa przyznają w liście, pojawienie się zaawansowanych mobilnych robotów stwarza możliwość nadużyć.Roboty nowej generacji mogłyby być wykorzystywane przez „niegodnych zaufania” ludzi do naruszania praw obywatelskich innych ludzi, grożenia, krzywdzenia lub zastraszania. Firmy zajmujące się robotyką są szczególnie mocno zaniepokojone możliwością uzbrojenia autonomicznych lub zdalnie sterowanych robotów zaprojektowanych do prac przemysłowych lub ratowniczych.Cóż, oby w przyszłości nigdy nikt nie kupił ogólnoużytkowych robotów tylko po to, by samodzielnie wyposażyć je w broń palną. Takie działania nie dość, że byłyby wątpliwe etycznie, to mogłyby nieść za sobą katastrofalne konsekwencje dla całej robotycznej branży.Oczywiście, podobne stanowisko było przez przedsiębiorstwa z dziedziny robotyki wyrażane w przeszłości. Teraz firmy, które podpisały list, zobowiązały się dodatkowo nie uzbrajać swoich robotów ani oprogramowania, które wykorzystują, a także nie wspierać w takich działaniach innych osób ani organizacji.Źródło: Boston Dynamics , fot. tyt. Boston Dynamics