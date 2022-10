Dla Rosjan motoryzacyjne odpady, dla Putina luksusowy Aurus Komendant

Oligarchów kryzys, sankcje i wojna nie dotyczą.

Rynek motoryzacyjny w Rosji przeżywa obecnie spory kryzys. W związku z agresją Federacji Rosyjskiej w Ukrainie sprzedaż nowych aut w tym kraju zawiesiły niemal wszystkie popularne koncerny motoryzacyjne. Ceny samochodów wystrzeliły w kosmos, a Rosjanie mają gigantyczne problemy z produkcją narodowych pojazdów Łada KamAz w efekcie mizernej podaży komponentów, wynikającej m.in. z licznych sankcji. Podczas gdy zwykli Rosjanie mogą jedynie pomarzyć o nowym samochodzie, prezydent Rosji Władimir Putin już wkrótce zasiądzie w nowiutkim, ekskluzywnym SUV-ie Aurus Komendant.538 centymetrów długości, 200 cm szerokości, 182 cm wysokości 598 KM mocy oraz wygląd mocno inspirowany autami takimi jak Bentley Betayga i Rolss-Royce Cullinan. Oto nowy samochód, jakim na co dzień przemieszczał się będzie po Rosji Władimir Putin, prezydent tego kraju. Smaczku sprawie dodaje fakt, że Aurus to marka motoryzacyjna współpracująca do tej pory z firmami niemieckimi i czerpiąca kapitał ze spółek arabskich.

Źródło: AurusAurus Komendant do setki przyspiesza w 6,5 sekundy, co wynikiem fenomenalnym wcale nie jest, choć biorąc pod uwagę jego masę... Takie osiągi gwarantuje mu podwójnie doładowany silnik V8 o pojemności 4,4 litra, generujący 598 KM mocy i 880 Nm momentu obrotowego. Napędzane są wszystkie cztery koła, a za płynną i szybką zmianę biegów odpowiada 9-stopniowy automat.Źródło: AurusCena Aurusa Komendant wynosi 33,7 miliona rubli, co w przeliczeniu daje ok. 2,723 miliona złotych. Tanio nie jest, ale to nie jest samochód dla osób liczących się z takimi kwotami pieniędzmi. Pojazd jest droższy zarówno od przytoczonego tu wcześniej Bentleya Bentaygi, jak i Rolls-Royce'a Cullinana.Źródło: AurusJak producent omija sankcje, aby zdobyć odpowiednie podzespoły do tego samochodu? Nie wiadomo, ale z pewnością pomaga mu to, że kieruje swoją ofertę do najbogatszych Rosjan.Źródło: Aurus