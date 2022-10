Ten luksusowy jacht może zamienić się w łódź podwodną

Zabawka dla bogatych.

Jacht i łódź podwodna w jednym

Jeżeli ktoś uważa, że pieniądze szczęścia nie dają, to prawdopodobnie nigdy nie dysponował sumą pieniędzy, pozwalającą mu spełnić niemal każdą swoją zachciankę. Taką zachcianką może być na przykład kupno Nautilusa, luksusowego jachtu budowanego przez holenderską firmę, który w dowolnym momencie może zamienić się w łódź podwodną. Zapierający dech w piersiach projekt zaprezentowano podczas Monaco Yacht Show.Nautilus swoją nazwą nawiązuje oczywiście do okrętu podwodnego Nautilus, należącego do Kapitana Nemo, postaci literackiej z powieści Juliusza Verne'a pt. "Dwa Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi" oraz "Tajemnicza wyspa". Kosztujący 25 milionów euro () jacht ma miećoraz zachwycać designem oraz możliwościami. Może pełnić funkcję wygodnego jachtu z basenem, barem i innymi udogodnieniami, by chwilę później zejść pod wodę.