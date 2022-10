Płaci za wynajem BMW. Od dwóch lat nie jeździ, bo nie ma części zamiennej

Współczujemy.

Płaci za leasing auta, nie może nim jeździć

Okres globalnego kryzysu nie oszczędza kierowców aut. Ceny nowych samochodów rosną jak szalone, ich dostępność jest niewielka, czasy oczekiwania długie, istnieją realne problemy z dostępnością niektórych części i półprzewodników, a koszt ładowania samochodów elektrycznych dorównuje kosztom tankowania ekstremalnie drogich ostatnio paliw konwencjonalnych. Cierpią na tym niemal wszyscy miłośnicy motoryzacji. Jeden z nich,, może być wyjątkowo wściekły.to niezły pocisk. Sedan bawarskiego koncernu motoryzacyjnego jest nie tylko komfortowy, ale także piekielnie szybki. 374-konna odmiana BMW serii 3, legitymująca się 6-cylindrowym, rzędowym silnikiem o momencie obrotowym 500 Nm, przyspiesza do 100 km/h w czasie zaledwie 4,4 sekundy. Spora w tym zasługa napędu na cztery koła. Wszystko to oczywiście pod warunkiem, że auto jest sprawne i... jeździ.Alex Magliozzi wziął w 3-letni leasing swoje BMW M340i w sierpniu 2020 roku. Pech chciał, że w trakcie jego eksploatacji, zaledwie 2,5 miesiąca później, po przejechaniu ok. 24 000 kilometrów, w wyniku kolizji wystąpiła awaria drążka kierowniczego, która uczyniła pojazd niezdatnym do ruchu. W ASO BMW rozkładają ręce i mówią, że części...