Tory były złe i lokomotywa też była zła? Dziwna sytuacja w Opalenicy

"szyny były złe, a podwozie... podwozie... podwozie też było złe"

Nietypowe zdjęcie z Opalenicy obiegło internet

Po dziś dzień pamiętam słynne wejście antenowe Ewy Michalskiej na TVP3 z 2007 roku, kiedy to reporterka relacjonowała temat przyczyn wykolejenia pociągu. Jego fragment:stał się memem i na zawsze zapisał w historii Internetu. Od tego czasu internauci często sięgają po ten cytat, komentując różnorakie usterki na kolei. Do nietypowej sytuacji doszło niedawno w, gdzie jeden z elektrowozów niemal całkowicie zniszczył szyny. Czy i tym razem to szyny były złe? Przyczyna jest zgoła odmienna.Redakcja serwisu rynek-kolejowy.pl od jednej z czytelniczek dostała dziwne zdjęcie, prezentujące tor dodatkowy stacji Opalenica, położony przy magistrali kolejowej. Na fotografii widać zniszczoną szynę, która została wytarła niemalże do połowy. Takie "wybuksowanie" szyny jest stosunkowo rzadkim widokiem. Zaistniały incydent potwierdziły Polskie Linie Kolejowe, a doprowadziła do niego rzekomo radziecka lokomotywa