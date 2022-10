Polak przerobił Cinquecento na elektryka. Przyspieszenie wgniata w fotel

Najlepsze z najlepszych.



Dziś coraz rzadziej na ulicach polskich dróg widzi się samochody takie jak Fiat Cinquecento. Niektórzy nazywają ja wręcz mianem "trumien na kółkach", co nawiązywać ma do ich niewielkich gabarytów, braku zaawansowanych systemów bezpieczeństwa oraz mówiąc delikatnie niedzisiejszych stref zgniotów. Istnieją jednak miłośnicy motoryzacji odnajdujący piękno w pojazdach, które jeszcze nieco ponad dwie dekady temu królowały na polskich drogach. Jedną z takich osób jest Adam Giemza, który "sześćsetkę" postanowił przerobić na napęd i zasilanie elektryczne.



Fiat Cinquecento z napędem elektrycznym

Fiat Cinquecento modyfikowany przez pana Adama był tak blisko zgniatarki, jak to tylko możliwe. W silniku benzynowym zatarła się panewka. Pan Adam odkupił samochód za mniej niż 400 złotych. Silnik benzynowy zastąpił finalnie silnik elektryczny o mocy 120 KM i momencie obrotowym 200 Nm. Towarzyszą mu skrzynia manualna (tak, tak) z diesla JTD i sprzęgło z Cinquecento 1.1 Sporting. Przy tak małej masie pojazdu są to wartości wystarczające do tego, aby 27-letni Fiat przemieszczał się naprawdę dynamicznie. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi tu ok. 6 sekund.







Adam Giemza nie zapomniał o podstawowej zasadzie związanej ze zwiększaniem mocy. 810-kilogramowe Cinquecento otrzymało ulepszone hamulce, amortyzatory Billstein ze sprężynami HR, a konstrukcja została usztywniona rozpórką pod masce. Samochód doposażono też w elementy poprawiające komfort podróży i estetykę, jak choćby wnętrze z przyjemniejszych w dotyku materiałów oraz elektrycznie otwierane szyby.







Zużycie energii wynosi 9-10 kWh na każde 100 kilometrów, co pozwala pojazdowi przejechać nawet ok. 200 kilometrów bez ładowania. W ruchu miejskim i podmiejskim taki zasięg jest w zupełności wystarczający. Akumulatory umieszczono pod kanapą oraz podłogą bagażnika.



Prędkość maksymalna pojazdu nie jest znana. Polak nie testował go jeszcze na niemieckiej autostradzie.



Projekt powstaje od 2010 roku i z pewnością jest projektem życia mieszkańca Śląska. Dlaczego akurat Fiat Cinquecento? Na te i inne pytania odpowiada autor projektu w poniższym nagraniu.







Fiat Cinqucento Elettra był kiedyś produkowany

Co ciekawe, w pełni elektryczna wersja samochodu Fiat Cinquecento powstałą kiedyś w zakładach Fiat Auto Poland w Tychach. Fiat Cinqucento Elettra produkowano w latach 1992 - 1996. Silnik elektryczny na prąd stały generował moc 12,5 KM oraz moment obrotowy 35 NM. Pojazd ważył aż 1110 kg w wersji z akumulatorami ołowianymi i 1120 kg z akumulatorami niklowo-kadmowymi.



Źródło: YouTube