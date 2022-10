Tesla zaprezentowała prototyp humanoida. Nie zrobił na mnie żadnego wrażenia

Optimus to pierwszy humanoidalny robot, który trafi do sprzedaży

Tesla oficjalnie ogłosiła humanoidalnego robota podczas AI Day 2022. Wyszedł on na scenę, pomachał do publiczności, przeszedł kilka kroków i w sumie tyle - ale spokojnie, Elon Musk obiecał, że urządzenie jest o wiele bardziej zaawansowane, na co dowód przedstawił w formie kilku krótkich materiałów wideo. Projekt ma trafić do masowej produkcji za kilka miesięcy lub lat, a jego cena - tu się zgodzę - nie będzie zbyt wygórowana. Czego więc dokładnie możemy się spodziewać?Temat humanoidalnych robotów nie jest ludzkości aż tak obcy, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Warto tu przywołać chociażby Asimo, innowacyjny projekt od Hondy, który został zaprezentowany w... 2000 roku. Już wtedy robot potrafił się samodzielnie poruszać i robił ogromne wrażenie - właśnie z tego powodu nie jestem zbyt podekscytowany tym, co ukazała Tesla, bo tak naprawdę wszystko to już widzieliśmy. Okej, wszystko oprócz zaawansowanej sztucznej inteligencji, choć to temat na nieco inny dzień.Elon Musk stwierdził, że Optimus różni się od innych humanoidalnych robotów tym, że jest on w założeniu stworzony do masowej produkcji idącej w "milionach sztuk", a dodatkowo ma się charakterować mnogością oferowanych funkcji. Kiedy więc robot trafi do sprzedaży? Wizjoner - jak zwykle zresztą - nie pozostawia złudzeń, że kompletnie nie ma pojęcia. Przynajmniej tak rozumiem odpowiedź "dzielą nas od tego miesiące lub lata". Co jednak robi wrażenie, to. Spodziewałem się znacznie wyższych kosztów.Prezentacja rozpoczęła się od otwarcia tylnych drzwi sceny, przez które wszedł zdekonstruowany Optimus określany przez Teslę jako "Bumble C".i pomachał do publiczności - to tyle. Musk pospiesznie wyjaśnił, że pokazano tak mało, ponieważ... robot jeszcze nigdy wcześniej nie poruszał się bez "uwięzi" i pojawiły się obawy, że humanoid mógłby się przewrócić. Osobiście nie rozumiem tych improwizowanych pokazów - zyskują przez to amatorski charakter, który wręcz wylewa się z ekranu. Zaprezentowany prototyp miał być skonstruowany w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy.