Robot pobił rekord w biegu na 100 metrów. Postęp ma teraz znacznie przyspieszyć

Dwunożny robot stworzony przez inżynierów z Oregon State University ustanowił nowy rekord Guinessa w biegu na 100 metrów. Udało mu się przebyć ten dystans w zaledwie 24,73 sekundy, co do tej pory było wynikiem wręcz nieosiągalnym. Osoby odpowiedzialne za urządzenie nie mają wątpliwości, że osiągnięty właśnie rezultat przyczyni się do przyspieszenia postępu w branży robotycznej. Czas pokaże.



Bieg na 100 metrów nie stanowi już trudności dla robota

Nie da się ukryć, że roboty z roku na rok stają się coraz bardziej zaawansowane. Chodzi tu przede wszystkim o zakres wykonywanych przez nich działań, jak i ilość danych będących na wyposażeniu sztucznej inteligencji. Prawdziwy przełom może nastąpić już dzisiaj, bowiem Tesla planuje zaprezentować



Ludzie udowodnili, że da się przebiec 100 metrów... dosyć szybko. Rekord w tej materii nieustannie należy do Usaina Bolta, któremu udało się pokonać ten dystans w przeciągu 9,58 sekundy. Roboty nie są jeszcze w stanie pokonać Jamajczyka, lecz są dosyć blisko. Najbliżej wydaje się być Cassie, dwunożny twór od firmy Agility Robotics będącej spinoutem Oregon State University. To za jego sprawą padł rekord Guinessa wynoszący 24,73 sekundy przy średniej prędkości 4 m/s. Materiał rejestrujący bieg znajdziecie poniżej.



Oczywiście należy mieć na uwadze, że mówimy tu o DWUNOŻNYM robocie. Cassie z całą pewnością nie jest najszybszym robotem - tym jest czworonożny WildCat od Boston Dynamics, którego najwyższa zanotowana prędkość wyniosła 8,49 m/s. W przypadku dzieła inżynierów z Oregon State University (OSU) mówimy jednak o nieco innym podejściu do tematu - największym problemem nie jest bowiem samo bieganie, lecz uruchomienie i zatrzymanie robota.



Twórcy nie ukrywają, iż pozycja stojąca robota jest znacznie trudniejsza do opanowania i zakończenie biegu w konkretnym miejscu to nie lada wyzwanie. Naukowcy z OSU twierdzą jednak, że mamy do czynienia z krokiem milowym jeśli chodzi o robotykę jako taką. Niedługo możemy więc doczekać się przyspieszenia szeroko pojętego postępu w tej dziedzinie.







Jako ciekawostkę warto nadmienić też fakt, iż Cassie nie jest robotem autonomicznym. Cały proces ruchu jest więc nadzorowany przez człowieka - dokładnie tak, jak np. zdalnie sterowany samochód. Powyżej możecie zobaczyć filmik z biegu na 5 kilometrów w wykonaniu robota od OSU - zajął on 53 minuty.



To teraz pozostaje czekać na to, aż robot pobiegnie szybciej niż człowiek.



Czy robot da radę kiedyś prześcignąć człowieka?