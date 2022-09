NASA i SpaceX chcą wydłużyć życie Teleskopu Hubble'a

Nawet o 20 lat.



Jeszcze kilka miesięcy temu w kuluarach mówiło się, iż Teleskop Hubble zbliża się do końca swojego życia i za parę lat wyląduje w oceanie. Sytuacja najwyraźniej się zmieniła bowiem NASA wraz ze SpaceX poinformowała, iż chce spróbować wydłużyć życie wspomnianego “staruszka”.



I to nie o 2 czy 4 lata, a o… 15 lub 20 kolejnych.



NASA chce, aby Teleskop Hubble’a pozostał przy życiu



NASA podpisała ze SpaceX umowę “Space Act Agreement”, która zakłada przeprowadzenie sześciomiesięcznego badania mającego na celu określenie praktyczności dokowania Dragona do 32-letniego teleskopu i wyniesienia go na wyższą orbitę. Inne firmy mogą również zaproponować swoje pomysły i koncepcje z alternatywnymi statkami kosmicznymi. To wszystko ewidentnie wskazuje na to, że NASA faktycznie chce utrzymać Teleskop Hubble’a przy życiu.