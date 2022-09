Tysiące ludzi bez prądu. To wina drona lądującego na liniach energetycznych

Mnóstwo ludzi zostało pozbawionych prądu wskutek awarii linii energetycznych wywołanej przez... drona dostarczającego żywność. Urządzenie musiało bowiem wykonać "zapobiegawcze kontrolowane lądowanie" i tak się złożyło, że zostało ono przeprowadzone w dosyć niefortunnym miejscu. Firma energetyczna zdążyła jednak dosyć szybko zareagować na zdarzenie i przywróciła energię w przeciągu niecałej godziny. Drony kurierskie to stosunkowa nowość na rynku, która rzecz jasna nie jest jeszcze dostępna w każdej lokalizacji i wciąż brzmi nieco abstrakcyjnie - ośmieliłbym się stwierdzić iż nadal znajduje się w fazie eksperymentalnej. Technologia jest aktywnie rozwijana nie tylko przez pomniejsze startupy, ale również molochy pokroju Amazonu czy Alphabet. Ten ostatni holding ma pod swoimi skrzydłami firmę Wing - to właśnie jej urządzenie wywołało tytułową awarię. Jak dokładnie do niej doszło?Brisbane, Australia. Ktoś zamówił sobie jedzenie i zdecydował się na dostawę za pośrednictwem drona. Ten niedługo potem wyruszył z paczką, lecz w połowie drogi wpadł na genialny pomysł -. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie lokalizacja tej "przerwy". Sprzęt znalazł się na napowietrznych liniach energetycznych i zapalił sieć, co sprawiło, że około. Ogólna awaria trwała 45 minut, lecz niektórzy (300 ludzi) nie mieli elektryczności nawet przez trzy godziny.

Dron wylądował na szczycie 11 000 woltów i podczas gdy nie zabrał prądu, nastąpiło śledzenie napięcia w poprzek drona, a dron zapalił się i spadł na ziemię [...] To jest pierwszy raz, kiedy widziałem, że coś takiego się dzieje. Mogła to być po prostu awaria sprzętu. Mógł to być błąd ludzki [...] Piętnaście lat temu prosiliśmy ludzi, aby byli ostrożni, jeśli dają swoim dzieciom latawce na Boże Narodzenie i gdzie je latają. Teraz prosimy rodziców, aby byli bardzo ostrożni z tym, gdzie ich dzieci latają swoimi dronami.

Firma energetyczna Energex dosyć sprawnie zajęła się problemem - wygląda więc na to, że dron nie spowodował aż takich problemów, choć oczywiście mogło być gorzej. Rzecznik prasowy wyżej wspomnianej korporacji wypowiedział się o zdarzeniu w następujący sposób:Oczywiście w tym przypadku nie mówimy o dronach sterowanych przez dzieci, ale projekcie jednego z największych koncernów na świecie., których długość nie przekracza zazwyczaj 10 minut. Na ten moment firma prężnie rozwija się w USA, Finlandii, a także Australii. Dostawy przeprwadzane są zazwyczaj na terenach podmiejskich, gdyż zapewniają one najwięcej klientów oraz łatwiejsze warunki do latania.Awaria awarią, dron dronem - ale co z jedzeniem? Cóż, paczce uwięzionej na liniach energetycznych nie miało się nic stać i co więcej - pożywienie było jeszcze ciepłe, gdy finalnie trafiło do klienta! To się nazywa niezawodność.Źródło: The Age, ABC News (via The Verge ) / Foto. Energex