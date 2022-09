Udało się. Pierwszy elektryczny samolot wzbił się w powietrze

Póki co, to prototyp.



Całkowicie elektryczny samolot pasażerski wzbił się w powietrze z międzynarodowego lotniska Grant County w amerykańskim stanie Waszyngton. Prototypowa konstrukcja i jej próbny lot stanowią kamień milowy dla nowej generacji lotnictwa - wolnego od zanieczyszczeń.



Samolot nazwany Alice wyprzedził tym samym inne samoloty elektryczne znajdujące się w fazie rozwoju. Jakie dokładnie plany ma firma, która zdecydowała się na jego rozwój?



Eviation rozwija elektryczny samolot



Firmy ze Stanów Zjednoczonych biją się o to, która z nich będzie pierwsza w zakresie wprowadzenia do komercyjnego użytku samolotu napędzanego w pełni elektrycznymi silnikami. Konstrukcja Alice opracowana przez markę Eviation czeka obecnie na certyfikację od Federalnej Administracji Lotnictwa, co tylko i wyłącznie przybliży sam samolot do możliwości zabrania rzeczywistych pasażerów na pokład.



Lot testowy samolotu elektrycznego Alica trwał tylko osiem minut, a samolot osiągnął wysokość 3500 stóp. Celem lotu było zebranie odpowiednich danych do poprawy projektu samolotu. Ma on bowiem jeszcze naprawdę długą drogę do przebycia zanim realnie będzie w stanie regularnie startować i przemieszczać się pomiędzy amerykańskimi miastami.





Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Alice będzie dostępny w kilku konfiguracjach, które będą różniły się od siebie głównie ilością pasażerów, którzy będą mogli wejść na pokład. Eviation zaoferuje możliwość zabrania w podróż sześciu lub dziewięciu osób.









Największy problem jaki musi rozwiązać Eviation to waga baterii pozwalających latać Alice oraz realny zasięg jaki będzie w stanie pokonać ten samolot. Istnieją również pewne obawy, co do bezpieczeństwa baterii litowo-jonowych, które mogą zachowywać się w niekontrolowany sposób podczas wystąpienia potencjalnej awarii.



Eviation nie poinformowało, ile finalnie trzeba będzie zapłacić za samolot Alice. Można się jednak spodziewać, że na początku raczej nie będą to małe kwoty.



/ fot. Eviation