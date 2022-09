Tesla już w tym tygodniu pokaże działającego humanoida

Ciąg dalszy rozwoju robota.



Podczas tegorocznego wydarzenia AI Day, które odbędzie się 30 września (piątek), Tesla ma zaprezentować pierwszego, w pełni sprawnego humanoida. Konstrukcja nazywa się Optimus i została zaprojektowana do wykonywania powtarzalnych zadań. Elon Musk już wcześniej mówił więcej na temat swojego robota.



Pierwszym klientem, który skorzysta z Optimusa będzie nikt inny, jak… Tesla. Nadchodzący humanoid zostanie bowiem wykorzystany do pracy w fabrykach amerykańskiego producenta.



Tesla przygotowuje się do prezentacji Optimusa



Robot Optimus został po raz pierwszy częściowo zaprezentowany podczas ubiegłorocznej imprezy AI Day. Wtedy też Elon Musk pokazał rendering oraz specyfikację humanoidalnego robota. Wiadomo również, że na początku wszystkie produkowane konstrukcje będą pracowały w fabrykach Tesli. Mają one również wchodzić w interakcję z ludźmi oraz maszynami. W swojej prezentacji, Musk wspomniał, że każdy z humanoidów będzie “przyjazny” dla człowieka. Cokolwiek to znaczy.





Kilka miesięcy temu ekscentryczny miliarder twierdził także, że humanoidalne roboty w przyszłości znajdą się praktycznie w każdym domu.









Elon Musk uważa, że w dłuższej perspektywie humanoidalne roboty będą ważniejsze i bardziej znaczące niż produkty wprowadzane na rynku samochodowym. Warto jednak przymknąć na to wszystko oko. Wszyscy wiemy bowiem, że Elon lubi dużo obiecywać, a często jego słowa nie za bardzo pokrywają się z rzeczywistością.



Więcej szczegółów na temat nowego, humanoidalnego robota Tesli dowiemy się już w ten piątek. Trzeba przyznać, że sama prezentacja zapowiada się naprawdę ciekawie.



/ fot. Tesla